Pantera in tour: ritorno nel Beneventano. Il Sindaco: “Un felino di grandi dimensioni”

Allora non voglio spaventare nessuno ma siccome lo hanno mandato a me che sono del posto mi sento in dovere di avvisarvi c’è stato un avvistamento di una pantera a Torrecuso in zona Tora ma si suppone che si sposti. Fate attenzione”, ha scritto ieri una utente sui social.

Certo che alla cosiddetta “Pantera di San Severo” (sempre si tratti della stessa) la sola provincia di Foggia (che tra parentesi è tra le più estese in Italia), sembra stare veramente troppo stretta. Gli ultimi avvistamenti provenivano infatti da Vico del Gargano ma ancora prima c’era stata una “tappa”, più di un mese fa, nel territorio di San Bartolomeo (Benevento) e più precisamente la contrada Sant’Angelo, dove un agricoltore avrebbe visto l’animale allontanarsi mentre si avvicinava con la sua auto. Con il suo cellulare, l’uomo ha filmato tutto e il video è diventato subito virale. Ancora prima c’erano state diverse segnalazioni in Molise con presunte predazioni e rilevamento di impronte dei quali non si sono avuti più altri aggiornamenti. Ancora prima foto, video e segnalazioni da parte dei cittadini in almeno 6 cittadine della provincia di Foggia.

E ancora dalla provincia di Benevento (e più precisamente a Torrecuso), così come riportato dal sito Anteprima24, giungono i più recenti avvistamenti e segnalazioni, alcuni dei quali accompagnati da un video e condiviso poi sui social.

L’episodio è stato segnalato al sindaco, Angelino Iannella, il quale ha prontamente allertato i forestali e i carabinieri di Paupisi che sono attualmente impegnati nelle ricerche.

“Abbiamo avvisato anche l’Asl e sono stati avvertiti gli abitanti della zona“, ha aggiunto lo stesso primo cittadino di Torrecuso, contattato per avere delucidazioni in merito, “la foto è stata scattata da una distanza di 400 metri e quello immortalato sembrerebbe effettivamente un felino di grandi dimensioni“.