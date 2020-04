Rebecca Olivieri: i miei pensieri sulla “Quarantena”

Se mi avessero mai detto che ci sarebbe stato un virus capace di renderci prigionieri senza aver commesso alcun delitto, non ci avrei creduto mai prima di due mesi fa. Sono cinquanta giorni che la popolazione mondiale è chiusa tra le quattro mura delle proprie case, senza poter vedere i propri parenti, che non vivono sotto lo stesso tetto, senza poter vedere il proprio partner, senza poter vedere i proprio amici.

Il coronavirus, detto covid-19, ha cambiato le vite di tutti noi, le nostre routine, le nostre abitudini. Se prima la normalità era svegliarsi per andare a scuola e incontrare i propri compagni di classe i propri professori, ora la normalità è svegliarsi per rimanere nella propria stanza a fare lezione attraverso uno schermo. Se prima la normalità era avere la fretta di tornare da scuola per poter trovare un piatto caldo a casa e poi studiare, ora la normalità ci porta a passare la maggior parte del tempo in cucina per tenerci impegnati e non c’è più la fretta di trovare un piatto caldo dopo un’intensa giornata scolastica.

Se prima la normalità ci permetteva di frequentare l’autoscuola per raggiungere l’obiettivo della patente, atteso da tutti i ragazzi, ora non sappiamo nemmeno quando potremo vivere l’esperienza di fare un giro in macchina con gli amici e cantare le proprie canzoni preferite a squarciagola. Prima la normalità era organizzarsi con i propri amici , con il proprio fidanzato per potersi incontrare e passare la serata insieme, o il pomeriggio insieme a raccontarsi di tutto con una tazzina di caffè in mano, al bar, ed ora invece siamo costretti a vederci e a scambiare due chiacchiere soltanto attraverso delle banali video-chiamate.

Prima la normalità era dover decidere cosa mettere il sabato sera e rimanere le ore davanti l’armadio per decidersi, ora la normalità é rimanere in pigiama anche il sabato sera a mezzanotte, invece di stare in discoteca con gli amici a divertirsi . Le mie giornate sono piuttosto monotone, durante la mattina seguo le video-lezioni , pranzo e nel pomeriggio quando non c’è da studiare, mi imbatto in una maratona di serie tv su Netflix o mi alleno pensando a mettermi in forma per quest’estate, che pensandoci bene poi sarà ben diversa dalle altre , sarà difficile anche farsi un semplice tuffo in acqua e stare con gli amici a prendere il sole.

Molto spesso la notte prima di addormentarmi inizio a farmi mille pensieri , chiedendomi quando finirà tutto questo, se torneremo mai alla normalità, se potrò riabbracciare i miei nonni, che mi mancano come l’aria in questo momento, mi manca poter fare una passeggiata con loro e tenerli per mano. Questo virus ha destabilizzato il mondo intero e ha limitato la libertà di tutti noi , ma solo rispettando le norme potremo sperare in un superamento di questo periodo.