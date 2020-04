Stagione balneare, sindaco Vieste: “Mancano tempi certi di riapertura”

La mancanza di un indirizzo preciso da parte del governo viene considerata deleteria da, sindaco di, principale località turistica pugliese con circa. “Abbiamo iniziato le attività di manutenzione delle strutture in attesa del via libera alla riapertura. Sono necessarie però delle linee guida proprio per dare delle indicazioni univoche agli operatori. Il problema è che ad oggi mancano i tempi certi sulla riapertura e”. Sulla proposta di utilizzare strutture in plexiglas come delimitatori d’aria per la sicurezza sanitaria, Nobiletti è piuttosto tranchant: “Non credo sia percorribile, oltre tutto è una soluzione esteticamente brutta”.

Fonte: Il Foglio