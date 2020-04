Tapinofobia, panico del contagio

Ilha sicuramente immesso ben altri aspetti nella psicologia umana. Le patologie fobiche, con le quali convive normalmente l’uomo moderno, si aggravano di inusitate connotazioni. Queste lo rendono affaticato nella quotidianità e a rischio di smarrirsi nell’equilibrio sociale. Ne faccio alcuni esempi, comunque sia, di carattere informativo-culturale e linguistico, premettendo che le denominazioni assegnate sono convenzionalmente legate ai vocaboli greci.

Aphenphosmfobia: Paura di essere toccati

Coprastasofobia: Paura della costipazione.

Enochlofobia: Paura della folla.

Molysmofobia: Paura dello sporco e della contaminazione.

Philemafobia: Paura di baciare.

Sexofobia: Paura del sesso opposto (Heterofobia).

Sinofobia: Paura dei cinesi, della cultura cinese.

Soteriofobia: Paura di dipendere da altri.

Tapinofobia: Paura di essere contagiato.

Testofobia: Paura di fare i test.

Tropofobia: Paura di muoversi o fare cambiamenti

Xenofobia: Paura di sconosciuti o stranieri.

Si prenda però quale riferimento la pandemia dell’H1N1, cosiddetta Grande Influenza o “Spagnola”, che nei primi anni del secolo passato sconvolse l’intero mondo, quando un terzo dell’umanità di allora ne rimase contagiata (500milioni), uccidendo 50milioni di individui e che, sommandoli ai caduti della Grande Guerra (15/17milioni), si sarebbero toccati i 65/67milioni (altre fonti indicano 100milioni morti per spagnola con un totale di 117). Il conteggio dei casi letali nel primo dopoguerra, quindi, superarono alla grande i caduti della Grande Guerra e ancora, tenendo per buona la cifra complessiva dei 100milioni, non si poteva immaginare che neppure i 68milioni di spoglie del secondo conflitto mondiale avrebbero almeno pareggiato i conti. La pandemia iniziò a diffondersi rapidamente durante la belligeranza e pertanto gli organi di stampa erano impegnati oltremisura nelle cronache di guerra, al punto da trattare con superficialità, se non di tralasciare, le notizie sulla propagazione dell’altrettanto micidiale accadimento.

La Spagna era fuori del conflitto mondiale e i suoi media, svincolati da attriti, divulgavano le notizie sull’influenza, cosicché fu equivocata l’origine della pandemia, credendola spagnola, quando invece era di natura aviaria, il cui focolaio pare fosse sorto nell’Haskell in Kansas o, da altri studi, a Étable in Francia. Il virus, diversamente dal Covid19, questo oltremodo fatale per i più anziani, decimò la popolazione di età media. Il tragico proseguo dell’influenza nel periodo postbellico, almeno, incalzò i governi a muoversi per impostare finalmente una moderna struttura di assistenza sanitaria nei rispettivi paesi.

Qualcosa di simile, ma altrettanto provvidenziale nel futuro, era accaduto nel 1859, l’indomani della battaglia risorgimentale di Solferino e S. Martino, Lo scontro fu qui veemente e incessante per quattordici eterne ore, superiore alla battaglia napoleonica di Waterloo; l’imperatore Francesco Giuseppe, schiacciato da tre fronti, resosi conto della carneficina, 22mila dei suoi e ben oltre 17mila alleati, ordinò infine la ritirata. Il nostro complice francese Napoleone III, pur vincitore ma atterrito dalla strage, si adattò all’armistizio di Villafranca.

Lo svizzero Jean-Henry Dunant, imprenditore umanista, aggirandosi nel campo di battaglia fra i lamenti degli agonizzanti, fu allora che concepì l’idea della Croce Rossa, insostituita ed eroica istituzione, per la quale gli fu assegnato il Nobel per la pace nel 1901, il primo in assoluto nella storia del premio.

Tornando alla Spagnola, le fobie che s’insinuarono negli animi della gente implicarono un comportamento sociale il cui esito si tradusse in masse di emigranti e di profughi, in episodi d’accaparramento violento di generi alimentari, nell’intolleranza verso la fascia dei miseri, appiccando il fuoco alle loro dimore, identificate in fonti di contagi, di certo scatenate da furie alimentate dall’abuso di alcol, verosimilmente ingerito quale rimedio terapeutico.

Mancava, infine, una pur minima organizzazione di protezione civile e di sanità qualificata a fronteggiare la tempesta virale. A rinfrancare oggi le collettività colpite dal Covid19, diciamolo pure, è la curva statistica dalla quale, al confronto di quella Spagnola, così eclatante, si apprende che globalmente, al 21 aprile 2020, si è a 170mila vittime con oltre 2,5milioni di contagi e tutto lascia supporre di non doverla mai raggiungere. Nell’influenza degli anni Ottanta nel nostro paese, è da ricordare che si ebbero 13milioni di contagiati – uno su quattro – con 5mila eventi luttuosi. Nulla togliendo alla tragicità dei picchi nelle zone rosse del Covid19, dove solo nella Lombardia il numero dei decessi civili si sarebbe rivelato quintuplicato rispetto alla seconda guerra, i grafici statistici nazionali dell’ISTAT indicherebbero pressoché, in totale, un andamento annuale di 650mila morti con 230mila nei primi quattro mesi e che quest’anno, 2020, si ritiene, non ci sarà un paventato, sensibile incremento.

Occorre reiterare che ai tempi della Spagnola le famiglie sortivano dal conflitto debilitate nell’animo e in esse imperava una nutrizione non idonea a sorreggere almeno il corpo, con uno stato generalizzato di scarsa igiene e di pulizia personale, senza aggiungere poi la contestuale inesistenza di antibiotici; le sperimentazioni curative prevedevano, tra l’altro, inutili inalazioni di formalina o solfato di zinco e assunzioni di chinino, questo già adottato per la malaria. In privato si armeggiava con rimedi domestici tramandati: gargarismi al bicarbonato di sodo e acido borico, impacchi di sale sull’organo olfattivo e uso di tabacco da fiuto e da masticare. Solo nel 1930 si scoprì che l’infezione non era affatto batterica ma causata dal virus e finalmente nel 1936 iniziarono in Unione Sovietica le sperimentazioni di un vaccino antinfluenzale.

Le città evacuate sono state per la nostra generazione reiterate immagini ferragostane, ancor più negli ultimi decenni del secolo, ma le documentazioni sull’abbandono urbano imposto dal panico delle pandemie appartengono alla storia e alla letteratura, vedi il Decamerone e i Promessi Sposi. Le ritroviamo così nel 1918, quando per la Grande Influenza furono serrati esercizi di vendita, opifici e assetti impiegatizi. Misure queste, come già accennate, aggravanti la depressione di marcata peculiarità psicologica, che in Italia fu complice di gravi sommovimenti in seno alle classi sociali, peraltro rinfocolati da tendenziosi progetti, trascinando alcune fazioni a prendersela addirittura con i reduci e a contribuire alla nascita del fascismo.

Non solo, l’Europa di allora, con le nazioni intente a riparare i rispettivi danni di guerra e a crearsi un rimedio di contrasto alla pandemia, non era certamente deputata a uno sforzo comunitario di risanamento. La stessa Società delle Nazioni, nata con il trattato di Versailles del 1919 ma che già con la precedente Convezione, sottoscritta per l’Italia da Vittorio Emanuele Orlando e Vittorio Scialoja, aveva fatto sorgere delle felici speranze di convivenza pacifica e di mutuo soccorso, si rivelò invece non solo incapace di arginare il crollo dell’economia ma addirittura acutamente aperta a tessere egoismi nazionali, intolleranza razziale e colonialismo, spudoratamente foriera di aggressioni oltre frontiera e della tragica conduzione al secondo conflitto mondiale.

A cura di Ferruccio Gemmellaro