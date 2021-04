Carpino, salgono ancora i contagi: 88 positivi. Sindaco: “Situazione preoccupante”

Carpino, 22 aprile 2021. Altri contagiati a Carpino, che fanno salire il numero delle persone attualmente positive a 88. In quattro giorni 18 contagi in più, rispetto a quanto comunicato il sindaco Di Brina nella precedente diretta del 18 aprile in cui si registravano 70 casi.

“Siamo in una situazione seria e preoccupante. Vi sono, purtroppo, già nostri dei concittadini che sono stati costretti al ricovero in ospedale, per un peggioramento delle condizioni cliniche – ha riferito il sindaco nella diretta in streaming di questa sera – Molti sono a domicilio, sotto la stretta sorveglianza delle USCA, dei colleghi di medicina generale e del dipartimento di prevenzione con cui mi interfaccio quasi ogni ora”.