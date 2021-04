Cinquantenario dell’inaugurazione dell’ospedale San Camillo De Lellis di Manfredonia (28.03.1971). Pagine di storia – III

CINQUANTENARIO DELLA INAUGURAZIONE DELL’OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS DI MANFREDONIA (28.03.1971). PAGINE DI STORIA.

A Manfredonia, importante centro commerciale e marittimo, dopo la seconda guerra mondiale vi era un ospedale nel convento di San Benedetto, che per la carenza di locali, di attrezzature e di personale sanitario era del tutto insufficiente, tanto che dopo pochi anni cessò di funzionare.

I cittadini di Manfredonia ed anche delle città vicine del Gargano erano costretti a percorrere grandi distanze per raggiungere gli ospedali di Foggia.

Dopo il periodo fascista gli amministratori democratici del comune di Manfredonia, avvertendo queste necessità, si impegnarono per avviare un nuovo ospedale.

Michele Lanzetta, commissario prefettizio dal 7.11.1943 al 12.2.1944 e sindaco dal 12.2 al 8.10.1944, il quale, in mancanza di disponibilità economiche, avviò, appena nominato, una raccolta di fondi per l’ospedale, con una rappresentazione di varietà da parte della locale filodrammatica composta da giovani studenti, nel giorno 10.1.1944, presso il teatro Pesante requisito per le forze alleate. La raccolta di fondi continuò sia con offerte volontarie sia con soprattasse su vini, liquori, biglietti di ingresso al cinema, pesce e sale.

Il successivo sindaco Giuseppe Gatta (dal 23.10.1944 al 11.10.1945), ottenne che la recita di beneficenza pro-ospedale fosse rappresentata una volta al mese. Inoltre nel 1945 destinò il terreno in località “Mezzanelle”, alla periferia dell’abitato, a suolo edificatorio per l’ospedale da costruire.

Cessate le funzioni del Governo Militare Alleato, i fondi pro-ospedale continuarono soltanto sotto forma volontaria, proseguendo fino al 31.12.1949 e raggiungendo la somma di poco più di 5.000.000 di l ire.

Gli impegni per l’ospedale continuarono con Angelo Donnamaria, commissario prefettizio dal 20.10.1945 al 15.4.1946; con Matteo Cainazzo, sindaco dal 17.4 al 17.7.1946; con Alfonso Rosignoli, commissario prefettizio dal 6.8 al 29.11.1946.

Negli anni 1945-46, su richiesta dell’amministrazione, l’ingegnere Matteo Di Staso, dell’Ufficio Tecnico comunale, elaborò un progetto per l’ospedale. Infine, Nunzio Casalino, sindaco dal 1.12.1946 al 25.8.1948 all’impegno del quale si deve, infatti, in collaborazione col presidente delle Opere Pie, l’avvio dei lavori con una cerimonia solenne il 30 agosto 1947.

Due testimonianze giornalistiche ricordano questa cerimonia.

Berardino Tizzani, il 18.10.1950 su “Il Quotidiano”, nella Rubrica Vita delle Regioni, a proposito dei mattoni che costituiscono la costruzione dell’ospedale, purtroppo interrotta, scrisse: “Ognuno di essi costituisce un vero e proprio atto di fede dei cittadini di Manfredonia nella solidarietà umana e cristiana tra gli uomini; atto di fede che si è concretizzato nel sacrificio economico e finanziario che i cittadini hanno sopportato con l’intento nobilissimo di costruire per la propria città un ospedale. I cittadini contribuirono secondo le proprie possibilità e si iniziò la costruzione con una cerimonia solenne, il 30 agosto 1947. Mons. Arcivescovo benedisse la prima pietra, e la prima pietra fu seguita da altre negli anni successivi”.

Matteo Di Turo su “Zero”, 20 ottobre-5 novembre 1977, scrisse: “Manfredonia fine agosto 1947. Un nutrito corteo di autorità e popolo, banda in testa, si porta compatto in una località a nord dell’abitato, dove a dismisura cresce il ficodindia. Si è nel clima delle feste patronali, riprese con entusiasmo alla cessazione dell’immane conflitto. E ben si comprende come tutto in quei giorni faccia festa. I primi amministratori democratici di Manfredonia hanno avuto una idea geniale: dare alla città una struttura ospedaliera di cui non si dispone. Un progetto ambizioso sorretto da sincere, buone ambizioni. Così ha luogo la cerimonia della posa della prima pietra del progettato nosocomio sipontino, su cui graviterà un hinterland con una popolazione di circa centomila abitanti”.

Viene riportato di seguito il testo di un documento, per alcuni aspetti eccezionale nella storia degli ospedali pugliesi:

Pergamena murata nella prima pietra dell’OSPEDALE CIVILE DI MANFREDONIA

Il popolo di Manfredonia.

Superando alfine ogni concetto di miracolistici interventi statali, qui concepì e volle, dall’ottobre 1943, il suo Ospedale Civile. Non scosso nella sua fede da lungaggini burocratiche, beghe ed incomprensioni, da solo approntò i mezzi per l’inizio dell’opera-antica quanto inascoltata generale aspirazione-presidio e sicurezza della salute cittadina. Oggi, 30 agosto 1947, auspice la Civica Amministrazione, Sindaco Nunzio Casalino, per interessamento del Presidente delle Opere Pie, Rag. Vincenzo Bissanti e del barone Dot. Nicola Cessa, suo successore, nonché del Presidente della Commissione delle Feste Patronali, presente ed officiante Mons. Andrea Cesarano, Arcivescovo Sipontino, nel porre la prima pietra per costruire qui su quota ventidue e su progetto dell’Ingegnere Matteo Di Staso questo Civico Ospedale, i cittadini tutti intendono consacrare il loro concorso spontaneo ed unanime coll’erigere un simbolo perenne di quella civiltà millenaria che tramandata dagli avi e fecondata dal Verbo di Cristo fu e sarà sempre per il mondo LUCE E PROGRESSO. Vincenzo Bissanti.

A cura di Lorenzo Pellegrino, Manfredonia 22 aprile 2021