Foggia. Nuovi appelli in sostegno alla Filiera della Cultura. Jarussi e Pecorella (VIDEO)

(STATOQUOTIDIANO, ore 14). Foggia, 22 aprile 2021. A pochi giorni dalla discussione in Parlamento ed al Comune sulla Filiera Culturale di Foggia, ancora due dei 45 firmatari il Documento fanno sentire la loro voce con un video per Stato Quotidiano, giornale che accoglie e rilancia le loro istanze.

Dopo Valentino Corvino, musicista, direttore d’orchestra e compositore, e Flavio Ferrari, tecnico del suono e responsabile del settore audio, a parlare questa volta sono Konrad Jarussi, cantautore, e Diego Pecorella, titolare della sartoria teatrale Shangrillà.

Ricordiamo che il Documento, che ha tra i proponenti Marco Maffei, tecnico del suono, Salvatore Imperio, operatore del settore musica e Giuseppe La Torre, tecnico delle luci, chiede il censimento capillare delle realtà territoriali e l’istituzione di un tavolo permanente del settore cultura e spettacolo, perché «oggi più che mai c’è bisogno di creare una comunità della cultura e dello spettacolo che rinunci ai personalismi e unisca le forze e gli oneri, che censisca i danni diretti e indiretti causati finora dalla pandemia e che dia una visione unitaria, valida per tutti, alle richieste di aiuto tuttora inascoltate e già rivolte all’amministrazione comunale di Foggia ed alla Regione Puglia».

In passato, la rete di oltre 50 realtà di settore si era già rivolta alle istituzioni. Nel maggio del 2020, infatti, aveva inviato un’istanza formale alla Regione Puglia, chiedendo di rimodulare i fondi nel bilancio del settore cultura e spettacolo per utilizzarli come aiuti cassa Covid. Un’istanza che era stata inviata anche all’amministrazione comunale di Foggia, con protocollo generale 52837, del 18 maggio 2020.

Ed oggi, precisamente lo scorso 19 aprile, i temi della Filiera sono stati discussi in Parlamento dall’onorevole Antonio Tasso (Misto Maie Psi) con un discorso che ha messo al centro la Capitanata. «Arriva alla mia attenzione un documento che chiede il riconoscimento di una vera e propria filiera culturale verso cui rivolgere la nostra attenzione», ha affermato Tasso in aula. «Sono certo ci daremo da fare affinché questa attenzione venga ripresa nel prossimo decreto a sostegno di queste attività. Un’attenzione che dovrebbe evitare il perpetrarsi di situazioni che condannino al fallimento l’intero settore. Perché un anello di questa catena non può vivere se non è saldamente legato a tutti gli altri».

«Ho scelto di firmare per la mia città anche se vivo a Milano perché credo che questa sia una battaglia senza confini», dice Konrad Jarussi che si esprime con “Help” dei Beatles.

«La mia attività è indissolubilmente legata allo spettacolo», racconta Diego Pecorella. «Come la mia, rischiano di chiudere tante attività che fanno parte della filiera dello spettacolo. E ahimè, alcune lo hanno già fatto. Mi associo quindi al Documento per la Filiera di Foggia affinché le istituzioni locali e regionali attuino tutte le misure necessarie al sostegno delle aziende che lo Stato centrale non è riuscito a ristorare completamente. Dobbiamo fare la nostra parte, restando uniti, coesi, remando nella direzione della ripresa».

A cura di Modesta Raimondi, Foggia 22 aprile 2021