Foggia, rapina in farmacia in via della Repubblica

Foggia, 22/04/2021 – (telefoggia) Rapina questo pomeriggio nella farmacia Ronga Tartaglia in via della Repubblica a Foggia. Ad agire una persona, armata probabilmente di coltello, che ha minacciato i presenti e si è fatto consegnare l’incasso ancora da quantificare. Poi la fuga. Sul posto le forze di polizia. Indagini in corso.(telefoggia)