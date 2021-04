Foggia. “Taglio quattro linee”, protesta sindacati: “Attuale governance non ha competenza”

Foggia, 22 aprile 2021. Le segreterie aziendali e provinciali di Faisa Cisal e Faisa Confail hanno ricevuto un’informativa dall’Azienda, relativa ad un taglio di quattro linee (otto turni di lavoro) non concordato, né tantomeno supportato da una diminuzione dei servizi e di fatto già in applicazione a far data dal 26 aprile.

“II C.d.A. di Ataf, nell’incontro online del 16 aprile, ha asserito di essere nell’impossibilità di coprire tutte le linee previste dai programmi di esercizio per mancanza di operatori. A livello nazionale la discussione sul Tpl converge verso un potenziamento del servizio offerto, per garantire, tra qualche giorno (il 26 aprile la data indicata dal Governo),la ripresa in sicurezza del servizio nel rispetto delle norme sul distanziamento Anti-Covid, in Ataf si decide di andare esattamente dalla parte opposta rispetto alla tendenza nazionale”.

Il sindacato si oppone fortemente al taglio delle linee. “La richiesta ai lavoratori di ogni sacrificio in termini di orario di lavoro ed in termini economici (cassa integrazione e ferie d’ufficio, in deroga a quanto previsto dagli accordi) corroborate da impegni puntualmente disattesi di rimborsi e premialità ai lavoratori (secondo gli autori del testo,ndr) e dall’altra una disinvolta propensione alle consulenze esterne (…) per funzioni che potrebbero e dovrebbero essere svolte in house, vista la recente riorganizzazione dell’organigramma aziendale, fortemente voluta da questo cdA”.

“A nostro avviso, l’attuale governance aziendale (allo stato formata solo dal vicepresidente e da un consigliere), attraverso le misure che intende adottare, mostra la sua ormai evidente incompetenza in materia di TPL e continua a voler relegare il sindacato al ruolo marginale di mera ratifica (comunicate come semplici informative) di decisioni unilaterali che, di fatto, si possono rivelare fatali per i lavoratori e per l’intera città. Si tratta di soldi pubblici. Per questi motivi le organizzazioni sindacali chiedono le dimissioni dell’attuale cda”. (NOTA STAMPA)