Interdittive. Padre Alfredo: “A Macchia non esiste solo la cronaca nera e la cattiva immagine”

“Per amore del mio popolo, non tacerò” (Don Peppino Diana)

Lettera aperta al Prefetto di Foggia a sua Ecc. Dott. Raffaele Grassi, Prefetto di Foggia

Eccellenza,

mi presento: sono padre Alfredo Tortorella, camilliano, da quattro anni con gli altri camilliani miei confratelli, alla guida della Parrocchia S. Maria della Libera in Macchia di Monte Sant’Angelo (FG). Il nostro Ordine Religioso dedito soprattutto alla cura dei malati, è giunto a Macchia nel 2004 per volontà dell’allora Arcivescovo di Manfredonia Mons. D’Ambrosio. Dalle corsie ospedaliere – dice Mons. Moscone, attuale Arcivescovo di Manfredonia – noi camilliani siamo passati a curare le “malattie” sociali e relazionali che si trovano a Macchia come altrove, cercando di seminare nei cuori il Vangelo della carità e della pace.

Oggi Le scrivo in merito alle ultime interdittive antimafia emanate il 21 aprile 2021 e da me apprese da alcuni quotidiani on line, interdittive riguardanti alcune imprese locali a carattere familiare.

È indubbio ed indiscusso che la Legge debba fare il suo corso ed è sacrosanto che lo Stato – nelle sue espressioni di giustizia – si impegni nella lotta ad ogni forma di criminalità organizzata, non solo sul Gargano, ma in tutto il territorio nazionale. La Chiesa, attraverso l’impegno dei credenti, cercherà sempre di benedire ed affiancare lo Stato in quest’ “opera di bonifica” sociale mediante la diffusione dei valori, specialmente nelle persone più giovani. Ed è proprio per questi ultimi, Eccellenza, che le scrivo. Vivendo a Macchia, a stretto contatto con i suoi abitanti mi sono accorto di varie cose: anzitutto di una sofferenza diffusa di fronte a uno stigmata sociale che non tende, per vari motivi, a scomparire. Le colpe di pochi, molte volte estinte già dagli anni e dalla morte subentrata, si riversano sulle spalle delle nuove famiglie, dei giovani desiderosi di lavoro, dei ragazzi in età scolare, addirittura dei bambini: i più piccoli e i più giovani “devono” crescere con una veste non loro, un habitus fatto indossare per forza da una società che non sempre li aiuta a causa di un’opinione pubblica fossilizzata in stereotipi razziali e da un sistema burocratico-lavorativo che vede i più giovani – carichi di speranze e innovazione – di per sé esclusi solo perché provenienti da Macchia, o perché “cugino o nipote o parente di…”.

Mi viene in mente il profeta Ezechiele, nella Sacra Scrittura, che afferma: ..il figlio non sconta l’iniquità del padre, né il padre l’iniquità del figlio. Al giusto sarà accreditata la sua giustizia e al malvagio la sua malvagità (Ez 18,20). Eccellenza lei è un uomo di giustizia e può, con me, evidentemente riconoscere che questa veste per forza indossata, di fatto giustizia non è! Non è giusto che un giovane uomo, una giovane donna, un ragazzo o gli stessi bambini debbano sentirsi demoralizzati per errori passati non commessi da loro! La speranza, umile fiamma nel cuore, vede così un facile spegnimento.

Proprio mentre le testate diffondono la notizie delle interdizioni, raccolgo per l’ennesima volta gli sfoghi e le lacrime dei più giovani di questa frazione, di chi vuol vivere onestamente, credendo nel lavoro tramandato e nei frutti che questa meravigliosa terra sa e può dare. A volte mi viene da pensare che la mafia, quando c’è ed è vera, o anche la semplice mentalità mafiosa, sia identica al coronavirus: se non colpisce direttamente con la febbre e la mancanza d’aria, ti prende nella psiche, con le ansie, la paura e la depressione. Il giudice Paolo Borsellino di venerata memoria, diceva: “Non ho mai chiesto di occuparmi di mafia. Ci sono entrato per caso. E poi ci sono rimasto per un problema morale. La gente mi moriva attorno”. E’ ciò che io vedo: tante persone innocenti morire attorno a me per mancanza di speranza e di futuro. Speriamo in leggi più eque e liberanti, che non imprigionino più nel non-lavoro le nuove generazioni, a causa degli errori – veri o presunti – dei loro congiunti.

Le scrivo inoltre, Eccellenza, chiedendoLe di mettersi nei panni di un prete di campagna, come io ho tentato, meditando sul Suo lavoro, di mettermi nei panni di un servo dello Stato e uomo di Legge.

Un prete di questa campagna tenta inesorabilmente di fungere da mediatore tra un piccolo popolo che tenta di sbarcare il lunario e le Istituzioni che volendo operare per il bene comune, si impegnano a districare gli inspessiti nodi burocratici legati all’intera Nazione, la quale, nell’anno del Signore 2021, vede un bellissimo borgo legato al Parco Nazionale del Gargano con i suoi 400 abitanti residenti ancora privo di fogna e fibra internet, acqua potabile e gas cittadino, e lontano geograficamente dai servizi della Municipaltà a cui appartiene. Per un prete di campagna non è facile trasmettere il “Pane del Cielo” (coi suoi valori ed esigenze), mentre manca il “Pane della Terra” costituito dai servizi e dalle necessità più urgenti. Questa mancanza non giustifica mai il male e la disonestà. I poveri della terra e la gente più umile ci hanno sempre insegnato che anche nella mancanza l’onestà è una priorità e una possibilità! E a Macchia non mancano di tali umili!

Per tali umili, soprattutto per i più giovani di questo territorio, io chiedo ufficialmente un incontro con Lei. Se Lei, poi, vorrà incontrare anche parte di questa cittadinanza per ascoltarne l’umanità e la bontà, ciò potrebbe portare le Istituzioni e la pubblica opinione a comprendere che a Macchia non esiste solo la cronaca nera e la cattiva immagine. Esiste una volontà di riscatto da incontrare, una sete di vita da percepire!

La benedico, insieme ai miei confratelli camilliani, e prego perché il suo lavoro sia sempre illuminato!

Padre Alfredo Tortorella, m.i.

Macchia di Monte Sant’Angelo, 22 aprile 2021.