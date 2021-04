Vaccini Puglia, Figliuolo “bacchetta” Emiliano: “Usate troppe dosi”

Bari, 22/04/2021 – (gazzettamezzogiorno) La Puglia ha stra-superato i target di vaccinazione fissati dieci giorni fa dal commissario Francesco Paolo Figliuolo, e per questo ha esaurito la disponibilità delle dosi. Lo sprint che la scorsa settimana ha portato a superare le 200mila somministrazioni è infatti più alto di circa il 30% rispetto all’obiettivo (145.440 dosi su base settimanale, 20.777 su base giornaliera) che la struttura commissariale aveva assegnato alla Regione. Si spiega così, almeno dal punto di vista di Figliuolo (che domani sarà a Bari insieme al capo della Protezione civile, Francesco Curcio), il «tutto esaurito»

LA CATEGORIA ‘ALTRO’: ECCO PERCHE’ LA PUGLIA È ALLO 0,7% – Lunedì sera la Puglia aveva utilizzato 218mila dosi classificate nella categoria «altro». A ieri quella quota, assegnata a chi non ricade in nessun’altra categoria, era scesa a quota 6.384 dosi. Come si spiega? Si tratta di un effetto tecnico, dovuto ad una riclassificazione prevista già da oltre un mese e arrivata solo lunedì perché alcune regioni (tra cui proprio la Puglia) hanno fornito in ritardo i chiarimenti richiesti. (gazzettamezzogiorno)