Baia Holiday acquisisce Centro Turistico sul Gargano

PESCHICI (FOGGIA), 22/04/2022 – Baia Holiday presenta al mercato la sua nuova acquisizione: il Centro Turistico San Nicola di Peschici, 12 ettari nel cuore del Parco del Gargano, alberata per circa il 70%.

Il Gruppo ha già comunicato la data di apertura: il prossimo 1° maggio. L’ingresso della struttura in portfolio rientra nel piano di crescita di Baia Holiday, orientato ad aumentare il prodotto, presidiando aree fortemente strategiche quali, appunto la Puglia, e acquisendo strutture in linea con gli standard di eccellenza aziendali. Il Centro Turistico San Nicola è infatti, dal 1984, stabilmente tra i 20 migliori campeggi d’Europa.

«Siamo soddisfatti di aver aggiunto un importante tassello al nostro piano di crescita aziendale acquisendo un nuovo prodotto di grande qualità, in una regione chiave del Mare Italia, come la Puglia, che va ad aumentare il numero delle nostre proprietà, di cui curiamo internamente ogni singolo aspetto della gestione e della commercializzazione, per offrire ai nostri ospiti la miglior esperienza possibile – commenta Valerio Vezzola, amministratore delegato di Baia Holiday – La diversificazione geografica della nostra offerta è un elemento molto importante per il nostro modello di business e la location in cui si trova il Centro Turistico San Nicola è unica, per il punto mare, la posizione all’interno del Parco del Gargano e la meraviglia dell’area circostante».