Camera di Commercio Foggia: “Associarsi per produrre energia si può”

Statoquotidiano.it, Foggia, 22 aprile 2022 – Comunità energetiche in Capitanata: oggi si è svolto un incontro, presso la Camera di Commercio di Foggia, con chi le ha ideate e chi le ha sviluppate.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 30-11-21, del decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2018/2001 (la c.d. “RED2”) si è compiuto l’atteso passo avanti che consentirà alle Comunità Energetiche Rinnovabili di dispiegare tutto il loro potenziale.

Il convegno informativo di oggi, dedicato a questa splendida opportunità, ha visto la partecipazione di sindaci di Capitanata, delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, ma anche di imprenditori e cittadini.

L’Italia è tra le primissime nazioni europee ad aver disciplinato il recepimento della Direttiva RED II rendendo possibile la condivisione dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili tra più cittadini, i consumatori di energia elettrica potranno associarsi per realizzare configurazioni di autoconsumo collettivo e Comunità energetiche.

L’evento odierno ha visto i saluti di Damiano Gelsomino, Presidente della Camera di Commercio di Foggia e la partecipazione dell’On. Mario Turco, Vicepresidente del M5S, On. Michele Gubitosa, Vicepresidente del M5S, On. Giorgio Lovecchio, Vicepresidente della Commissione Permanente Bilancio e Tesoro della Camera dei Deputati, On. Leonardo Donno, Componente della Commissione Permanente Bilancio e Tesoro della Camera dei Deputati. Nella seconda parte invece hanno dato il loro contributo il Sen. Gianni Girotto, Presidente della commissione attività produttive del Senato e ideatore delle comunità energetiche ed il Sindaco Sindaco di Biccari Gianfilippo Mignogna, primo Comune di Capitanata ad istituire la Comunità Energetica.

Si tratta di una possibilità che non esisteva in precedenza, poiché sussisteva il limite normativo per cui l’energia prodotta da un impianto alimentato da fonte rinnovabile fosse autoconsumata al massimo dall’utente presso il quale l’impianto era installato, e che rivoluziona il sistema energetico del nostro Paese.

Adesso privati cittadini, attività produttive ed enti pubblici possono costituire comunità e usufruire dei vantaggi a esse connessi.

Fotogallery Maizzi: