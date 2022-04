Foggia, aereoporto Amendola: sciopero dei servizi di pulizia

Statoquotidiano.it, Foggia, 22 aprile 2022 – “Proclamazione sciopero indetto il 22/04/2022 servizio di pulizia e sanificazione 32° Stormo Aeronautica Militare Amendola e distaccamento Jacotenente Le scriventi OO.SS., in riferimento all’oggetto, con la presente comunicano la volontà di proclamare lo sciopero dei servizi Servizio di pulizia e sanificazione appalto 32° Stormo Aeronautica Militare Amendola e distaccamento Jacotenente . Le scriventi hanno proclamato lo stato di agitazione vs. la Società Romeo Gestioni Spa, con relativa procedura di raffreddamento in Prefettura in data 17/03/2022. Tale proclamazione proviene dalle dichiarazioni della Società Romeo Gestioni Srl di assumere ulteriore personale in alternativa alla richiesta delle OO. SS. di distribuire in modo equo le ore messe a disposizione ai lavoratori già presenti sul cantiere, che possiedono parametri orari individuali part-time molto esigui. Per tale ragione, in data 05/04/2022 si è tenuto l’incontro con la società Romeo Gestioni dinanzi alla Prefettura, il quale si è concluso con un mancato accordo e pertanto con procedura di raffreddamento con esito negativo. Tanto considerato le scriventi OO.SS., hanno deciso di proclamare lo sciopero per la giornata del 22/04/2022”

È questa la nota diffusa dai rappresentanti dei rispettivi sindacati FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL, A. Villani, A. Sgobbo, D. Lannunziata. Questa mattina sciopero dei lavoratori delle squadre di pulizia, in attesa di risposte concrete da tempo.

Di seguito si riportano i commenti dei lavoratori in sciopero questa mattina davanti all’Amendola:

“Sono due anni che 5 persone sono andate via in pensione e hanno deciso di assumere altra gente, senza pensare minimamente a noi lavoratori storici che stiamo qui con soli 15 ore a settimana!!”

“La Romeo SPA ditta delle pulizie, anche nel cantiere di Amendola, è venuta meno a degli accordi sindacali. Da precisare che, i nuovi assunti, li hanno messi addirittura 20 ore settimanali!! E noi a 15 ore settimanali”