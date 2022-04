Manfredonia, due genitori: “Come spiegare la guerra a un bambino?”

MANFREDONIA (FOGGIA), 22/04/2022 – “Siamo Angela Pia Rinaldi e Andrea Barbieri, due liberi professionisti di Manfredonia, genitori di Gianmarco Barbieri, un bambino di 8 anni frequentante la scuola primaria San Giovanni Bosco.

Nello scorso mese di febbraio, nostro figlio ci ha chiesto in più occasioni, i motivi e le cause della guerra in Ucraina e di fronte ai suoi perchè, abbiamo cercato di rispondere e confrontarci al fine di informarlo su quello che ormai è diventata un’immane tragedia. Grazie a questo confronto, Gianmarco è intervenuto in classe, spiegando quello che poi è diventato il suo articolo di giornale”.