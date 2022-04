Marasco: “Una vera e propria discarica di rifiuti pericolosi e speciali”

MANFREDONIA (FOGGIA), 22/04/2022 – La pattuglia di servizio degli Ispettori Ambientali Territoriali di Manfredonia coordinati dal Comandante Giuseppe Marasco con l’Ispettore Tommaso Mangini, durante il controllo del territorio di Capitanata, esattamente in località Tre Santi di Cerignola hanno scoperto come dalla video denuncia una vera e propria discarica di rifiuti pericolosi e speciali.

Il Comandante generale Marasco dichiara: In tema d’individuazione di responsabilità ambientale per abbandono di rifiuti, l’imputabilità dell’inquinamento può avvenire non solo per condotte attive, ma anche omissive e la prova può essere data in via diretta o indiretta, nel senso che, in quest’ultimo caso, l’Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all’art. 2727 c.c.., aggiunge inoltre che Inquinamento e abbandono di rifiuti – In materia di inquinamento, il reato di cui all’art. 29-quaterdecies, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – che sanziona l’esercizio delle attività di cui all’allegato VIII alla Parte Seconda, in mancanza dell’autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata – può concorrere con il reato previsto dall’art. 256, comma 2, del medesimo decreto legislativo – che punisce l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti, ovvero l’immissione dei medesimi nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto fissato dall’art. 192, commi 1 e 2 -, attesa la differenza strutturale tra le due fattispecie di reato e non contemplando il comma 2 dell’art. 256 la clausola di sussidiarietà presente, invece, nei commi 1 e 3. Cassazione penale sez. III, 17/09/2020, n.32688.