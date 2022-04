Palumbo: “Se qualcuno ha ravvisato nelle mie parole un offesa chiedo scusa”

MANFREDONIA (FOGGIA), 22/04/2022 – “Buongiorno. Voglio precisare quello che è successo ieri durante una sospensione del consiglio comunale a causa dell’intervento provocatorio di una consigliera d’opposizione.

Premetto che al vicesindaco Basta, che mi onora della sua amicizia, mi lega stima e passione per il lavoro che stiamo svolgendo insieme all’intera giunta. Faccio notare a tutti che nei fuori onda, da sempre, nei consigli comunali si scherza, tutti, per stemperare tensioni che si creano durante lo svolgimento dello stesso che dura, a volte, molte ore. Ciononostante se qualcuno ha ravvisato nelle mie parole un offesa non ho alcun problema a chiedere scusa e pubblicamente chiedo scusa.

Pubblicamente per il rispetto che devo ai miei concittadini e a tutti i residenti della nostra borgata di Mezzanone. In tanti sanno chi sono e che lavoro faccio compresi quelli di molo 21 e di quei finti partiti che nulla ormai sanno di come si aiutano sempre e comunque i più deboli che non hanno né razza né colore”.

Lo riporta l’assessore Libero Palumbo.