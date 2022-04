Unifg accoglie Minniti, Limone: “Proficuo scambio di idee e progetti”

Statoquotidiano.it, Foggia, 22 aprile 2022 – L’incontro si è svolto oggi alle 11.00 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni culturali e Scienze della formazione (via Arpi, 176). In qualità di Presidente della Fondazione Med-Or, nata lo scorso anno per iniziativa di Leonardo Spa e tesa a promuovere attività culturali, di ricerca e formazione scientifica per rafforzare i legami, gli scambi e i rapporti internazionali tra l’Italia e i Paesi dell’area del Mediterraneo allargato (Med) fino al Medio ed Estremo Oriente (“Or”), Marco Minniti ha illustrato le iniziative di Med-or, che fonde le capacità dell’industria con il mondo accademico per lo sviluppo del partenariato geo-economico e socio-culturale.

Con l’Ateneo la Fondazione ha siglato un protocollo in cui le due parti si impegnano a promuovere iniziative congiunte di studio e di formazione, eventi pubblici, progetti di ricerca, borse di studio, stage, tirocini e corsi di studio nei settori dell’economia, della medicina e della salute, dell’ambiente, del diritto, delle nuove tecnologie, delle scienze applicate e dell’energia, anche con l’obiettivo di rafforzare il dialogo, la cooperazione internazionale e le relazioni diplomatiche.

“In tale direzione l’Università di Foggia ha già dichiarato la propria disponibilità” – precisa il Rettore Pierpaolo Limone – “a programmare, attivare e gestire i progetti formativi, progettare i contenuti di dettaglio delle attività congiunte e fornire la logistica, le piattaforme informatiche e i servizi di supporto necessari allo svolgimento delle attività previste. Ci aspettiamo un proficuo scambio di idee e progetti, e siamo certi che questo protocollo darà ulteriore linfa allo studio e alla ricerca dei nostri ricercatori”.

