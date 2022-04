Verdi Manfredonia: “Le parole dell’ass. Palumbo provocano orrore”

MANFREDONIA (FOGGIA), 22/04/2022 – “La goliardia non può essere razzista. Le parole dell’assessore Libero Palumbo provocano orrore.

Un assessore razzista non può essere un punto di riferimento per la popolazione di Manfredonia, da sempre accogliente e rispettosa di tutti gli uomini e le donne. Come Verdi chiediamo si dimetta o che il Sindaco gli revochi le deleghe. Anche se formalmente, fuori onda, usare queste parole in un consiglio comunale, mostrano il suo vero volto, irrispettoso verso i residenti e gli ospiti stranieri di Borgo Mezzanone, la cui convivenza è già estremamente difficile”.

Alfredo De Luca e Innocenza Starace Coportavoce Europa Verde – Verdi di Manfredonia.