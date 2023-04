A Foggia passa il Giro d’Italia, si rifà d’urgenza vle degli Aviatori (in parte)

www.statoquotidiano.it, 22 aprile 2023. Passa il Giro d’Italia lunedì 8 maggio a Foggia, e il Comune determina subito l’impegno di spesa e affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria di parte del viale degli Aviatori (da viale Ofanto a viale I Maggio).

170mila euro per assicurare un transito sicuro e non su asfalto dissestato, ma non solo, come si conviene alla manifestazione sportiva giunta all’edizione 106.

La nota della Polizia locale è arrivata il 10 marzo scorso al dirigente del servizio Lavori Pubblici e alla commissione straordinari. Si comunicava e si disponeva di attivare, con la massima indispensabilità ed urgenza, “ogni utile iniziativa per garantire, ai fini della buona riuscita dell’evento del 106° Giro d’Italia – Anno 2023, le necessarie condizioni di transitabilità e di sicurezza del percorso individuato”.

“A seguito di sopralluogo tecnico, il servizio Lavori Pubblici rilevava lo stato di vetustà e di ammaloramento del tappetino d’usura del manto stradale con necessità di manutenzione ordinaria mediante rifacimento dello stesso, messa in quota dei tombini e delle caditoie e rifacimento della segnaletica orizzontale”.

Quindi l’ufficio ha immediatamente redatto gli elaborati progettuali per i lavori di manutenzione che, per tipologia ed intervento, non rientrano tra gli obblighi contrattuali di cui al servizio manutenzione strade, denominato “Global Strade”.

Inoltre, “si procederà alla consegna dei lavori in via d’urgenza e sotto riserva di legge in pendenza della stipula del contratto al fine di rispettare le tempistiche perentorie di fine lavori entro e non oltre il 03/05/2023”.

Lunedì 8 maggio, la terza tappa del Giro d’Italia copre Vasto-Melfi. 210 km passando per Foggia.