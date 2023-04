Ai Foggiani, de Magistris: “Ce la potete fare”

Statoquotidiano.it, 22 aprile 2023 – Foggia. Parole propulsive, energizzanti e nient’affatto scontate, quelle pronunciate ieri sera a Parco Città nell’evento dal tema “Periferie Sociali. Le periferie come ossigeno: la città e le sue periferie come sfida globale”.

No all’idea del bene abbandonato che il Potere dà a qualcuno, affinché lo gestisca in modo che si crei il rapporto. Sì alla fruizione popolare e collettiva dal basso tale che quel bene diventi di uso collettivo e popolare, finanche contro l’amministrazione.

Parole di Luigi de Magistris, ex sindaco della città di Napoli, ospite all’evento organizzato da Progetto Concittadino Foggia e Associazione Libertà Civile, e che ha sottolineato: “Perché, come ce l’abbiamo fatta a Napoli, così ce la potete fare voi a Foggia”.

In una sala gremita in via Luigi Rovelli 7, il magistrato napoletano ha catalizzato l’attenzione di un uditorio chiaramente interessato a carpire suggestioni proveniente dalla sua bocca. Servono “dignità e voglia di fare”, per risollevare una città. Servono “la partecipazione popolare, la co-decisione, il fare comunità, scrivere delibere insieme, il potere al servizio dei senza potere, il conflitto sociale come anima della democrazia, il comprendere capire ascoltare come concrete vie da seguire affinché si realizzi il riscatto di una città, a cominciare dai quartieri popolari senza per questo essere perdonisti. E che la politica ritorni a praticare l’umanità”.

E così, a tal proposito, si è espresso Antonio de Sabato, di Progetto Concittadino, nelle vesti di moderatore: “Foggia è una città del Sud con tutti i problemi di una città del Sud. E non dimentichiamo” le sue parole con riferimento allo scioglimento del Consiglio comunale di Foggia “che, in fondo, siamo tutti sotto inchiesta, perché non ci siamo ribellati al momento opportuno, ma solo lamentati”.

Raccogliere la sfida, dunque, il monito alfa e omega della serata, al fine di rendere le periferie parte della città, e per valorizzarne la loro bellezza e le loro energie, “perché” ancora de Sabato “la piaga dello scioglimento si cura solo attraverso un’alleanza dal basso, un’alleanza del fare insieme”.

Intervenuto anche Antonio Lo Conte, presidente Anpis Foggia, in qualità di responsabile Inclusione Sociale dell’Associazione Libertà Civile: “Oggi abbiamo da accogliere una responsabilità che ci appartiene. È il cittadino che decide le sorti del futuro. E su questo noi ci spenderemo tanto. Tutti insieme dobbiamo credere che, attraverso la passione e la credibilità possiamo sicuramente pensare di realizzare una Foggia migliore”.

E non ha avuto dubbi de Magistris, riguardo alle caratteristiche che devono avere le persone a cui affidare la guida di una città e le problematiche che la caratterizzano: “Debbono essere oneste, libere, autonome, indipendenti, competenti, coraggiose, appassionate, innamorate e folli”. E ha poi precisato, “Io non posso insegnare nulla. Però ho visto e se l’ho visto, allora è possibile. Non bisogna avere paura”.

A prendere la parola, tra i presenti, anche l’editorialista del giornale L’Attacco, e fondatore dell’associazione Società Civile, Francesco Strippoli.



L’intervento del giornalista si è inserito nel confronto tra i convenuti sull’annosa questione dei rifiuti che vive la città di Foggia. “Assurda situazione” come poi ha riportato Strippoli questa mattina sulla sua pagina Facebook, rispetto alla quale “de Magistris ha trasmesso fiducia e speranza con competenza e piani di azione”.

La serata si è conclusa sulle note del musicista Franz Cosmonauta Saxone.