Ambulanti, rinnovi automatici per 12 anni: soddisfatto Montaruli

Foggia, 22 aprile 2023, (Foggiasera.it) – Rinnovi automatici delle concessioni per i prossimi dodici anni e messa a gara dei posteggi liberi. Sono le indicazioni per contemperare le richieste dell’Unione Europea con la necessità di salvaguardare questo fondamentale comparto per l’economia italiana.

Molto soddisfatto il presidente di CasAmbulanti Italia Savino Montaruli, profondo e costante sostenitore della tesi che ora prevale. Il sindacalista pugliese ha dichiarato: «abbiamo sempre sostenuto che la libera concorrenza, nel mondo dei mercati e dell’ambulantato, ci fosse già e che non esistevano alcune posizioni di privilegio né di rendita. Abbiamo dimostrato carte alla mano, e questo sicuramente ha consentito un’analisi profonda che ha portato al risultato odierno, che oltre il 30% dei posteggi fosse già libero nei mercati quindi i comuni, come per legge, potevano già provvedere alla messa a gara di questi posteggi liberi senza toccare le concessioni in essere.

Questo nostro orientamento – prosegue Montaruli – ha dato origine ad una soluzione che oggi comunque limita moltissimi i danni anche se, di fatto, rimette la categoria nella Bolkestein anche se riconoscendo il Valore Sociale d’Impresa. Si pensi che nella sola città di Bari, tra mercati coperti, scoperti, settimanali e giornalieri sono quasi seicento i posteggi attualmente già liberi e solo quelli vanno messi a gara. Per tutto il resto rinnovo automatico per 12 anni in tutti i comuni d’Italia». (Foggiasera.it)