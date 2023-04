Calcio, Manfredonia in festa per la ‘Coppa Puglia’

StatoQuotidiano.it, Manfredonia (Fg), 22 aprile 2023 – Festeggiamenti in pompa magna, nella serata di ieri, presso la sede dei tifosi della Gradinata Est di Manfredonia. Alla presenza di numerosi tifosi, simpatizzanti e dirigenti del Manfredonia Calcio, è stata accolta, proprio nella sede storica degli Ultras sipontini, la coppa Puglia, vinta nella gara di di ritorno della finale il giorno 5 febbraio che ha segnato il conseguimento del primo trofeo nella gestione presidenziale di Giuseppe Di Benedetto. Nell’occorso erano mancati i festeggiamenti di rito nella nostra città per la indisponibilità dello stadio Miramare, nel quale avrebbero potuto essere accolti in pompa magna i protagonisti della vittoria. Ecco che gli ultras, ai quali andrebbe consegnato un oscar per l’affetto avvolgente che non hanno mai fatto mancare nel corso della stagione alla squadra, in men che non si dica hanno organizzato questa bella serata, contraddistinta da cori da stadio, applausi alla squadra, selfie accanto alla coppa e da ultimo, l’esortazione ai giocatori presenti ad esprimersi con la massima intensità agonostica nella gara di playoff che il Manfredonia Calcio dovrà affrontare allo stadio Miramare dove incontrerà la vincente tra Bisceglie Calcio e Corato. L’invito è quello di riempire lo stadio come ai tempi dello Unites Sly, quindi, si spera, almeno 4000 spettatori a spingere con forza e determinazione i nostri beniamini verso la finalissima che potrebbe, con gli scongiuri del caso riportare il Manfredonia Calcio nella categoria che le compete: Serie D. Congratulazione agli Ultras per l’amore incondizionato ed il supporto mai mancato al Manfredonia Calcio 1932.

A cura di Antonio Castriotta

Foto-Video Gallery ANTONIO CASTRIOTTA: