Corsa dei buoi a Chieuti: “Basta corse a colpi di pungoli”

www.statoquotidiano.it, Foggia, 22 aprile 2023. Anche quest’anno a Chieuti, in provincia di Foggia, i buoi verranno colpiti con pungoli acuminati e bastoni per costringerli all’assurda corsa dei carri.

Questa manifestazione non può essere tollerata in una società civile degna di questo nome perché comporta stress, panico e sofferenza ai buoi, ed ha portato addirittura a un incidente mortale nel 2018.

Anche i Servizi Veterinari ASL sono categorici, tanto che ancora l’anno scorso hanno scritto: si precisa che è stato comunicato da parte del Servizio veterinario ASL FG, l’assoluto divieto dell’uso degli stessi. Tale posizione è stata da sempre enunciata agli Amministratori in tutti gli incontri tenutisi, sottolineando, quindi, in divieto categorico dell’uso dei pungoli su animali.

Non riusciamo a capire come possa essere accettata dalla Curia vescovile una manifestazionè che è quanto di più distante dall’ispirare lo spirito cristiano: essa non invita certo alla devozione e all’interiorità, ma stimola soltanto un selvaggio istinto di competizione di cui le figure religiose cui si ispirano non possono che vergognarsi.

Quanti soldi pubblici si spendono per le misure di sicurezza nel lungo tragitto della corsa rese obbligatorie dopo il 2018, gravando su bilanci non certo floridi?

Interesseremo l’Intergruppo europeo per il benessere animale del Parlamento Europeo affinché accenda un riflettore su quanto accade ai buoi di Chieuti.

Animalisti onlus – Alessandro Mosso

Comitato Europeo Difesa Animali odv – Francesco Fortinguerra

Gaia Animali e Ambiente odv – Edgar Meyer

IHP Italian Horse Protection onlus – Sonny Richichi

Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente ets – Roberto Cavallo

Movimento Antispecista – Massimo Terrile

OIPA Italia odv – Massimo Comparotto