Foggia, vincere e sperare. Rossi: “Facciamo bene, poi tireremo la riga”

www.statoquotidiano.it, Foggia, 22 aprile 2023. Sfumato matematicamente il terzo posto per il Foggia, dopo la sconfitta di domenica 16 aprile, allo stadio “Ceravolo” con l’indiscussa capolista Catanzaro, è l’ultima vigilia di campionato della regular season per i rossoneri, che domenica 23 aprile, con calcio d’inizio alle 17:30, allo stadio Zaccheria, sono obbligati a conquistare i tre punti con i campani della Turris, e sperare in concomitanti risultati positivi delle concorrenti per risalire dalla sesta posizione in classifica.

Match apparentemente facile per i satanelli che affrontano i corallini già praticamente salvi e che giungeranno in Capitanata con l’assenza dell’esterno sinistro Guida. Agli ordini di mister Delio Rossi, il Foggia ha lavorato ulteriormente per limare dettagli e assimilare concetti del tecnico riminese.

Buone notizie dall’infermeria con Beretta e Vacca sulla via del recupero e con Di Pasquale aggregato. Tra le file foggiane sarà pesante l’assenza del laterale Filippo Costa, tra i migliori rossoneri della stagione, appiedato dal giudice sportivo. Rientra dalla squalifica, Alessandro Garattoni.

Per inquadrare la partita, stamane è intervenuto in sala stampa, l’allenatore dei satanelli, Delio Rossi.

Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Per me è la quarta partita anche se so che è l’ultima. Terrò conto delle diffide ma se ne tieni troppo conto c’è il rischio se ne fa buttare fuori un altro. Ho l’esigenza di vedere tutti ma in partita. Cercherò di sbagliare il meno possibile. Non mi aspetto niente. Devo fare le mie fortune e pensare alla mia squadra. Poi se gli altri sono più bravi e fanno risultati non ci posso fare niente.

Il mio compito è fare bene con la Turris. Secondo me la squadra si sta applicando ma fare le previsioni non è mio compito. Se facciamo meglio degli altri possiamo andare avanti. So che è brutto parlarne ma le squadre che spendono di più sono più attrezzate delle altre. Le idee sono importanti ma poi ci vogliono anche dei giocatori.

Se vuoi vincere la serie C devi prendere i migliori della serie C e qualche giovane di prospettiva.

Il Catanzaro ad esempio con qualche innesto può fare bene anche in B. Va fatta una squadra logica. In serie C non può fare una squadra di serie B. Vacca e Beretta sono indisponibili, Battimelli è infortunato e Costa squalificato.

Quelli che vedete in panchina, bene o male, possono giocare. Penso di non essere un presuntuoso e di aver inciso in 21 giorni. Io ci sto mettendo qualcosa di mio ma di lì a dire che è già la mia squadra ce ne passa. Mi aspetto che noi affrontiamo la gara e di fare bene e poi tireremo la riga, per vedere se saremo quarti, quinti o sesti, senza spendere energie”.

A cura di Antonio Monaco, Foggia, 22 aprile 2023.