Sciopero Sanitaservice Puglia, precisazioni del sindacato USB

FOGGIA, 22/04/2023 – “La scrivente O.S. USB Lavoro Privato – Puglia , in relazione a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia di sciopero dei Servizi Pubblici essenziali ed alla decisione di proclamare uno scio pero regionale dei Lavoratori Dipendenti delle Società in House impegnati nelle attività connesse ai servizi espletati presso le AA.SS.LL. della Regione Puglia,



VISTO CHE

In data odierna aveva inviato, a mezzo PEC, una prima indizione di Sciopero delle Sanitaservicedella Regione Puglia per la data del 09/05 p.v. intera giornata;

COMUNICA

Che per un mero errore è stat indicata come data della I^ azione di Sciopero quella del 09/05 p.v. è non quella corretta di VENERDI’ 5 Maggio p.v. Pertanto la scrivente



PROCLAMA

l’astensione dal lavoro per l’intera giornata di VENERDÌ 5 Maggio p.v. del personale delle Sanitaservice delle AA.SS.LL. della Puglia. Tale azione di sciopero si rende necessaria per ottenere il ritiro delle disposizioni della Giunta Regionale in merito al “Blocco” delle assunzioni nelle Sanitaservice e per il riconoscimento ai Lavoratori del premio Covid (lavoro straordinario disagio in favore del Personale delle SanitàService coinvoltonelle attività di contrasto all’emergenza da Covid-19).



Nel merito dei c.d. servizi minimi, qualora non formalmente definiti, si è a richiedere urgente incontro alle società. Si, altresì, sollecitano le società in indirizzo alla puntuale comunicazione dello sciopero alle proprie unità produttive, al fine di ottemperare all’obbligo di informazione all’utenza e per la garanzia dei servizi minimi essenziali ai sensi delle norme che regolamentano la materia. Si coglie l’occasione per inviarVi cordiali saluti”. Lo riporta Pierpaolo Corallo, USB Lavoro Privato – Puglia.