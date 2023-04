www.statoquotidiano.it, Manfredonia, 22 aprile 2023. Possibile svolta per la vertenza Dopla Manfredonia. Questa mattina, assieme a Leo Caroli ( Presidente Task force Regione Puglia) e Carmelo Rollo (Presidente Legacoop Puglia), il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice, ha lanciato l’idea della costituzione della cooperativa dei lavoratori per far riprendere e mantenere la produttività dello stabilimento.

Rotice lancia l’appello ad altri imprenditori del territorio per la costituzione di una cordata di soci sovventori, annunciando la sua immediata adesione personale.

