Alunni dell’Orsini di Manfredonia pronti per la Finale dei Giochi Gioiamathesis al Politecnico di Bari (FOTO)

Manfredonia. È con grande entusiasmo che celebriamo il successo degli studenti dell’Orsini, che per il secondo anno consecutivo si sono qualificati per la finale dei Giochi logici, linguistici e matematici Gioiamathesis, ospitata presso il prestigioso Politecnico di Bari. Ricordiamo con orgoglio che lo scorso anno due partecipanti della nostra scuola si sono distinti, classificandosi rispettivamente al primo e al quinto posto. Quest’anno, siamo lieti di annunciare che ben cinque dei nostri studenti avranno l’onore di partecipare alla finale, prevista per l’undici maggio a Bari.

“Con determinazione e impegno, speriamo non solo di eguagliare, ma addirittura di superare i brillanti risultati ottenuti nella precedente edizione. Vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine alla Professoressa Maria Elena Del Vecchio e all’insegnante Vincenza Prencipe per il loro prezioso supporto e dedizione nella preparazione degli studenti”.

“Auguriamo ai nostri giovani campioni il meglio per la competizione e siamo sicuri che rappresenteranno con fierezza la nostra scuola”.