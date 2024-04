Manfredonia. “Per le prossime elezioni comunali abbiamo deciso, come Europa Verde di Manfredonia, di sostenere Domenico La Marca sindaco. Domenico è una persona di grande spessore e di indubbia moralità e capacità”.

“La giustizia ambientale va sempre declinata con quella sociale. Come ripete anche Papa Francesco dobbiamo percorrere la strada dell’ecologia integrale. Non solo battaglie per l’ambiente ma anche per chi sta pagando di più l’aumento dell’ingiustizia sociale ed economica nel nostro Paese. Sarebbe stato più opportuno costruire l’unità tra i partiti e i movimenti del centro sinistra. Ma c’è ancora tempo per sconfiggere insieme le forze politiche che negano il cambiamento climatico e che spingono verso un consumismo rapace ed uno sviluppo che non tiene conto delle vocazioni dei territori”.

“Da oggi lavoreremo con le nostre competenze ad un programma di governo che tenga conto delle priorità che Europa Verde ha nel suo progetto politico”.

Lo dicono in una nota Innocenza Starace e Alfredo De Luca”, Coportavoce Europa Verde Manfredonia.