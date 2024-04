Ci siamo: é tempo di candidature per il rinnovo dei Consigli comunali, di diversi centri della provincia ma anche dell’Europarlamento.

Attraverso un post via social, Paolo Dell’Erba ha comunicato la sua candidatura per Strasburgo al fianco di Antonio Tajani.

Il coordinatore provinciale di Forza Italia, già consigliere comunale di Apricena, sarà anche ricandidato nella sua città.

Ai microfoni di StatoQuotidiano l’azzurro traccia un quadro di cosa sta accadendo in provincia in seno alla coalizione di centro destra nei comuni chiamati al voto, dentro Forza Italia, il partito al momento più omogeneo ed unitario, ed il perché di una candidatura all’Europarlamento.

“La coalizione non sta attraversando un buon momento in Capitanata, fatta eccezione per San Giovanni Rotondo e Torremaggiore. A San Severo e a Manfredonia c’è una situazione in divenire, ma ciò non toglie che ognuno sosterrà il proprio candidato e se si dovesse andare al ballottaggio si cercherà di stare insieme”, riferisce.

Nel mese di gennaio si sono tenuti i congressi provinciali di Forza Italia e Fratelli d’Italia. Nel partito fondato dal Cavaliere, quello celebratosi é stato il primo congresso dopo la morte di Silvio Berlusconi, in un’assise formatasi per risolvere alcune questioni interne dopo la rottura dell’asse tra i sipontini Gatta e Rotice. Oggi tuttavia, nel partito sembra regni una certa tranquillità, come rimarca il neo coordinatore provinciale, il quale spiega su queste colonne come nasce l’idea di candidarsi per il rinnovo dell’Europarlamento.

“Per ciò che riguarda la mia candidatura, posso affermare che si tratta di una decisione scelta e condivisa insieme agli altri rappresentanti pugliesi, onorevoli e consiglieri comunali, i quali hanno deciso di puntare sul mio nome. Sarà una bella sfida, molto entusiasmante che coinvolge sei regioni. Cercheremo di far raggiungere il miglior risultato possibile. Non la ritengo una candidatura di servizio, un modo per portar voti”.

Quanto ad Apricena, mercoledì ci sarà la presentazione delle candidature del Consiglio comunale.