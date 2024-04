Foggia. Ecco i progetti "Proof of concept (PoC)". Tutti i dati

“Questa idea, sviluppata con i colleghi Giuseppe Lopriore, Ofelia Alessandrino e Antonietta Baiano, nasce dal bisogno di implementare e potenziare l’uso della biomassa derivante dai sottoprodotti e scarti del settore agricolo e dall’industria alimentare, non solo come fonte energetica ma anche come materia prima per la realizzazione dei contenitori biodegradabili e compostabili. Inoltre, la proposta brevettuale prevede una semplificazione degli impianti che incide positivamente non solo sul layout produttivo ma anche sui costi di investimento e manutenzione. Di particolare rilievo è l’elevata efficienza energetica e l’azzeramento degli impatti sull’ambiente che garantiscono la piena realizzazione di un’economia circolare. Ha dichiarato la prof.ssa Teresa De Pilli , una delle inventrici del brevetto legato al processo innovativo per la realizzazione di nuovi contenitori biodegradabili e compostabili (SPARTACO).

“Lo sviluppo operativo di questa idea potrà avere ricadute positive sia per i produttori brassicoli – mettendo a loro disposizione un processo produttivo capace di ridurre sensibilmente il contenuto in glutine della birra senza incidere sui normali costi di produzione – sia per i consumatori, offrendo loro un prodotto del tutto simile alla birra tradizionale dal punto di vista organolettico.” Ha concluso la prof.ssa Antonietta Baiano, inventrice insieme alla prof.ssa Teresa De Pilli del brevetto relativo alla produzione di birra e trebbie senza glutine.