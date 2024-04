Il TOP Days continua il suo viaggio attraverso la Puglia. I dati (FOTO)

Un viaggio entusiasmante attraverso la ricca terra della Puglia, unendo domanda e offerta di lavoro nel settore turistico: ecco cosa rappresenta il TOP Days, un unico grande roadshow organizzato da ARPAL Puglia, l’Agenzia delle politiche attive del Lavoro, attiva sul territorio pugliese attraverso i suoi Centri per l’Impiego.

Partito con grande slancio da Monopoli il 25 marzo scorso, il tour ha fatto tappa a Trani il 3 aprile, riscuotendo un notevole successo in entrambe le occasioni. Ora, si prepara ad unirsi con entusiasmo a Foggia, dove l’evento è stato spostato al 24 aprile alle ore 9 per motivi organizzativi.

L’obiettivo del TOP Days è chiaro: ripetere e superare i successi delle tappe precedenti, che hanno visto la partecipazione di numerose aziende e candidati. A Monopoli, ben 43 aziende hanno partecipato all’evento, incontrando oltre 420 candidati desiderosi di un’opportunità nel settore turistico. A Trani, invece, 30 aziende hanno accolto circa 300 candidati, confermando l’interesse e l’entusiasmo per questa iniziativa.

TOP Days – Tourism Opportunity in Puglia si rivolge principalmente alle imprese turistiche che, in vista della prossima stagione estiva, sono alla ricerca di personale qualificato per le proprie attività. Grazie alla collaborazione e all’impegno dei 7 Centri per l’Impiego di Foggia e provincia, le aziende partecipanti avranno l’opportunità di incontrare candidati preselezionati, corrispondenti ai requisiti richiesti, per un primo colloquio conoscitivo durante l’evento.

Inoltre, grazie al sostegno organizzativo del Comune di Foggia, il TOP Days del 24 aprile promette di essere un evento inclusivo e di successo. L’obiettivo è quello di rendere questo evento un appuntamento fisso nel calendario, coinvolgendo non solo il settore turistico, ma anche altre realtà produttive dell’economia locale. Si mira a creare reti di collaborazione tra soggetti pubblici e privati per sviluppare attività condivise sul territorio, stimolando così la crescita economica e occupazionale della regione.

L’iniziativa ha ricevuto importanti patrocini da parte di enti locali e istituzioni che hanno creduto nel progetto: tra questi, spiccano il patrocinio di Aret Puglia Promozione, dei Comuni di Foggia, Trani e Monopoli, della Provincia di Foggia, dell’Università degli Studi di Foggia, di Federalberghi Puglia e dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia.

Il TOP Days continua il suo viaggio attraverso la Puglia, portando speranza e opportunità a chiunque cerchi lavoro nel settore turistico e contribuendo al dinamismo economico della regione. Un evento da non perdere per chi vuole fare parte di una delle industrie più importanti e vitali della Puglia.

