Ladri svuotano cassette di sicurezza Unicredit a Cerignola (foto)

Questa mattina, nella filiale della banca Unicredit di corso Garibaldi a Cerignola, nel Foggiano, è stato scoperto che diverse cassette di sicurezza sono state aperte e svuotate.

Al momento, non è possibile determinare l’entità del furto poiché solo i proprietari delle cassette sono a conoscenza del loro contenuto.

I dipendenti della banca hanno segnalato l’accaduto alle autorità competenti, che hanno prontamente risposto all’allarme.

I carabinieri sono intervenuti sul posto e stanno conducendo indagini per comprendere come e quando i ladri siano riusciti a entrare nella struttura bancaria. Inoltre, si sta analizzando il materiale delle telecamere di sorveglianza per ottenere ulteriori informazioni.

Lo riporta l’Ansa.