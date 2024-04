PODIO in terra siciliana per il Garganico Bonsanto Michele Pio ITA 2811

PODIO in terra siciliana per il Garganico Bonsanto Michele Pio ITA 2811 alla 1* Tappa campionato italiano raggiungendo il terzo posto U17 finale.

La Prima tappa si è disputata a Marina di Ragusa (RG) dal 19 al 21 Aprile presso il centro Compagnia Del Porto Marsa ‘A Rillah Yacht Club ed organizzata dall’Associazione Italiana Classi Windsurf .

Per il ragazzo di Peschici da quest’anno tesserato per la Sipontina Gargano Sailing Team su Otto gare/Heat disputate, ha ottenuto 2 Primi posti , 3 secondi, un terzo posto, ci sarebbe stata anche la terza vittoria (che lo avrebbe portato alla conquista della Tappa) ma purtroppo pur avendo alla fine della Heat, raggiunto un distacco montre rispetto al secondo il tutto è stato vanificata da un grave errore tecnico (non centrando il traguardo”Capita”) ci rifaremo alla la prossima tappa, la Seconda del Campionato Italiano Giovanile che si disputerà a Torbole (TN) dal 17 al 19 Maggio.

FOTOGALLERY