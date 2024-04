Credo sia evidente che la “Primavera pugliese” si sia trasformata in un lunghissimo inverno.

Noi siamo pronti e in grado di rappresentare una nuova stagione politica.

La mozione di sfiducia che stiamo predisponendo arriva alla fine di un percorso purtroppo ad ostacoli, nessuno di noi intende lucrare sula pelle della Regione Puglia e della città di Bari ma il momento che stiamo attraversando deve finire”. Lo ha detto Fabio Romito, candidato sindaco al Comune di Bari e consigliere regionale della Lega, durante la conferenza stampa del centrodestra in Regione, a Bari.

“Vogliamo dare un segnale molto importante alla Puglia – ha aggiunto – e vogliamo dare anche una dimostrazione di grande coerenza. Ci aspettiamo che chi si è svegliato da un sogno molto lungo, il M5s, possa darci un segnale che la coerenza è un valore anche per loro. La Puglia merita dal punto di vista legislativo una scossa, c’è un provvedimento molto atteso come l’Omnibus che tarda ad arrivare in Aula perché la maggioranza perde pezzi”.

ANSA