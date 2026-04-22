Si è spenta Rosangela Giannatempo, già consigliere comunale di Orta Nova, figura conosciuta per il suo impegno politico e amministrativo a servizio della comunità locale. La notizia ha suscitato profondo cordoglio nel mondo istituzionale e politico del territorio.

Tra i primi messaggi di vicinanza quello del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che ha voluto ricordarne il percorso umano e politico.

“Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Rosangela Giannatempo, consigliere comunale di Orta Nova e persona che ha vissuto la Politica come impegno appassionato al servizio della propria comunità con grande determinazione”, ha dichiarato De Leonardis, sottolineando il valore dell’impegno istituzionale della Giannatempo.

Il consigliere regionale ha poi evidenziato il ruolo ricoperto dalla scomparsa amministratrice all’interno della sua comunità: “Una donna di indubbio spessore che lascia un vuoto incolmabile tanto nella sua famiglia quanto nella comunità che ha degnamente rappresentato come amministratore locale”.

Infine, il messaggio di vicinanza ai familiari: “Ai suoi familiari, al figlio Antonio Franchino e a suo fratello Antonio Giannatempo giunga la mia commossa vicinanza”, ha concluso De Leonardis.

La scomparsa di Rosangela Giannatempo lascia un profondo dolore nella comunità di Orta Nova, che ne ricorda l’impegno politico e umano al servizio del territorio.