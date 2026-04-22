Cerignola verso i playoff, Vitale: “A Benevento per vincere"

L’Audace Cerignola si prepara ai playoff di Serie C con la consapevolezza di essere ormai una delle squadre più temibili del girone. Un percorso costruito nel tempo e certificato anche dai numeri di Gaetano Vitale, protagonista di una stagione ad alto impatto offensivo.

Il centrocampista gialloblù, 25 anni, sta vivendo la sua annata migliore: 5 gol e 7 assist, a conferma di un ruolo sempre più decisivo tra mezzala, incursore e laterale. Nell’ultimo derby con l’Altamura, terminato 1-1 al “Monterisi”, è arrivato anche un nuovo contributo alla sua stagione, inserito in una prestazione ancora una volta di sostanza e qualità.

Particolarmente efficace anche l’intesa con Russo, arrivato a quota 12 assist stagionali, una combinazione che ha prodotto anche la rete del vantaggio contro l’Altamura e che rappresenta una delle chiavi del rendimento offensivo della squadra.

Il Cerignola ha già conquistato la matematica certezza dei playoff da due giornate e l’ambiente gialloblù ha voluto sottolineare il percorso fatto con un ringraziamento al presidente Nicola Grieco al termine del derby, segnale di un possibile momento di transizione dopo un ciclo importante.

Vitale ha evidenziato anche il ruolo dirigenziale avuto nei momenti più complessi della stagione, in particolare tra ottobre e novembre, quando la squadra ha attraversato una fase delicata.

Ora lo sguardo è rivolto all’ultima gara di regular season contro il Benevento, già vincitore del campionato. Una sfida complicata ma significativa per definire la posizione finale in classifica. Per chiudere al settimo posto e ottenere il vantaggio del fattore campo al primo turno playoff servirà una vittoria, unita a una combinazione favorevole dagli altri campi.

Il centrocampista non si nasconde e fissa l’obiettivo con chiarezza: “A Benevento per vincere”, una dichiarazione che sintetizza la volontà del gruppo di arrivare alla fase decisiva della stagione con ambizione e fiducia.

Lo riporta telesveva.it.