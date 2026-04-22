Confindustria Foggia fa il punto sul PNRR, Salatto: "Un percorso ancora da completare"

La ricostruzione e lo sviluppo dei territori del Centro-Sud partono dal monitoraggio degli effetti del PNRR, con Confindustria Foggia che promuove un momento di confronto per analizzare lo stato di attuazione dei progetti e le prospettive future, in vista della scadenza dei finanziamenti prevista per giugno 2026.

L’appuntamento è fissato per il 23 aprile 2026 alle ore 9.00, nella sala convegni Fantini, con un evento promosso dalla sezione Terziario di Confindustria Foggia guidata da Luca Azzariti. L’obiettivo è quello di tracciare un primo bilancio sugli investimenti già attivati e sulle ricadute nei territori.

Il convegno si articolerà in due panel di approfondimento. Il primo, dal titolo “Il PNRR: ricognizione e prospettive”, vedrà la partecipazione del prof. Mario Mauro, già Ministro della Difesa e coordinatore UE per il Corridoio del Mar Nero, e dell’ing. Ettore Incalza, già responsabile per l’attuazione delle infrastrutture strategiche nazionali.

Il secondo panel, “Oltre il PNRR: la visione per il Paese”, ospiterà interventi di rappresentanti istituzionali e tecnici, tra cui l’on. Enrica Mazzetti, l’arch. Giuseppe Mele, l’ing. Gennaro Sosto e il dott. Gianpiero Fortunato, con un focus sulle nuove strategie di sviluppo e sugli strumenti di programmazione post-PNRR.

A portare i saluti istituzionali saranno il presidente di Confindustria Foggia Potito Salatto e il presidente della sezione Terziario Luca Azzariti, insieme all’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Raffaele Piemontese, che interverrà sullo stato di attuazione del piano in Puglia.

“Confindustria Foggia vuole essere protagonista del dibattito sulle grandi scelte infrastrutturali del Paese”, ha dichiarato Potito Salatto, sottolineando la necessità che la voce delle imprese della Capitanata abbia maggiore peso nei processi decisionali nazionali. “Il PNRR ha fornito grande opportunità di qualificare i territori, ma siamo nel mezzo di un percorso ancora da completare”.

Sulla stessa linea Luca Azzariti, che evidenzia la fase cruciale del passaggio successivo agli investimenti: “Il PNRR è stata un’opportunità storica per l’imprenditoria del nostro paese”, afferma, aggiungendo che il vero banco di prova sarà la fase successiva, quando serviranno riforme strutturali, partenariati e una programmazione stabile per garantire continuità agli investimenti e sviluppo ai territori.