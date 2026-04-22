Convegno 'Si può fare impresa a Cerignola', Bonito: “Uno scenario nuovo per l’imprenditoria”

Si è svolto nell’Aula consiliare di Palazzo di Città il convegno “Si può fare impresa a Cerignola – azioni, strumenti, narrazioni da sfatare”, promosso dalla Wi-Go srl, azienda attiva nel settore delle comunicazioni, internet e videosorveglianza. Un incontro dedicato ai temi dell’innovazione e dello sviluppo economico locale.

Al centro del dibattito le trasformazioni che stanno interessando il mondo produttivo e le nuove sfide per le imprese. Il sindaco Francesco Bonito ha evidenziato come il contesto attuale renda sempre più complesso fare impresa, ma anche come si aprano scenari inediti.

“Per confrontarsi con una tematica così complessa, non possiamo non tener conto che oggi fare impresa è compito assai più difficile rispetto a qualche anno fa perché si deve confrontare con scenari globali rilevanti. Inoltre, sono maturati fenomeni come l’intelligenza artificiale, l’inverno demografico, l’economia che subisce lo smantellamento delle regole di democrazia liberale. Queste realtà costituiscono uno scenario nuovo per l’imprenditoria. Cerignola è la città più ricca della provincia di Foggia, spesso non si evidenzia il gran bene che viene coltivato e sviluppato da questa comunità, che registra il Pil più elevato della Capitanata. Ciò è la conseguenza delle capacità imprenditoriali dei miei concittadini, ma anche dell’azione dell’amministrazione comunale che ha inserito nel circuito economico cittadino circa 80 milioni di euro di investimenti”.

Il primo cittadino ha sottolineato anche il ruolo del tessuto produttivo locale nel rafforzare l’identità economica della città.

A seguire è intervenuta l’assessora alle Attività produttive Aurelia Tonti, che ha evidenziato come sul territorio convivano criticità e opportunità, anche sul piano della reputazione esterna.

“Esiste una narrazione negativa su Cerignola, non possiamo nascondere le problematiche, però è presente anche una capacità di fare impresa non indifferente. Da ormai un anno mi interfaccio con il tessuto produttivo della città e grazie alla sinergia con questo settore abbiamo realizzato e stiamo realizzando bellissimi progetti che hanno avuto una eco anche nazionale, segnando una sorta di riscatto di immagine. Ricordo solo la nostra presenza alla Bit di Milano e al Vinitaly di Verona, tra le tante iniziative. L’altro passaggio è sulla creazione di una infrastruttura digitale nella zona industriale, realizzata da questa amministrazione: le nostre imprese hanno la necessità di essere collegate con reti moderne ed efficienti con i mercati globali. Ciò consente di attuare nuovi modelli di business, di lavoro e di immaginare un sistema industriale competitivo e inclusivo. Cerignola, dunque, si proietta in un futuro ricco di opportunità e nuove sfide globali”.

Lo riporta cerignolaviva.it.