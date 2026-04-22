Il cosiddetto “fattore zero” non è soltanto un dato politico contingente, ma il sintomo evidente di una difficoltà più profonda: quella legata al modo in cui, nel tempo, si sono costruite rappresentanza e presenza istituzionale. Non si tratta di un incidente isolato, bensì dell’esito di dinamiche stratificate che oggi impongono una riflessione lucida, lontana da semplificazioni e personalismi.

Quando i percorsi decisionali tendono a chiudersi, anche involontariamente, dentro logiche ristrette, quando prevalgono equilibri interni consolidati e meccanismi autoreferenziali, diventa inevitabilmente più difficile generare apertura, rinnovamento e reale capacità di incidere nei contesti più ampi. È qui che emerge il nodo centrale: non una questione di persone, ma di metodo.

Il punto, quindi, non è semplicemente colmare un’assenza numerica o politica, ma interrogarsi sulla qualità dei processi che portano a costruire quella rappresentanza. Perché la rappresentanza autentica non nasce alla fine del percorso, ma si forma lungo tutto il suo sviluppo: nella trasparenza delle scelte, nella capacità di allargare il confronto, nel coinvolgimento concreto e continuativo delle energie del territorio.

In questo scenario, il “fattore zero” può trasformarsi da criticità a opportunità. Può diventare l’occasione per rimettere al centro un approccio diverso, fondato su maggiore apertura, leggibilità delle decisioni e partecipazione reale. Un metodo capace di superare tatticismi e logiche di breve respiro per orientarsi verso la costruzione di priorità condivise.

Serve, in altre parole, uno scarto culturale prima ancora che politico. Meno gestione degli equilibri e più visione. Meno chiusure e più responsabilità nel tenere insieme rappresentanza e partecipazione. Un cambio di passo che non può restare dichiarato, ma deve tradursi in pratica quotidiana.

Questo percorso riguarda tutti: amministratori, forze politiche, ma anche cittadini. Richiede la disponibilità a rimettere in discussione abitudini consolidate, approcci e modalità con cui si interpreta il ruolo istituzionale. Solo così il vuoto di oggi potrà trasformarsi in una reale occasione di crescita per il territorio.

E forse proprio da qui può nascere una nuova sintonia con comunità sempre più spesso disilluse, distanti dalla politica e dal voto. Perché ricostruire fiducia significa, prima di tutto, ricostruire il senso stesso della partecipazione.

A cura di Michelina Quitadamo, consigliera comunale di Manfredonia