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COMUNE IMPIANTI Debito fuori bilancio da 177mila euro: il Comune acquisisce area per impianti sportivi

Via libera all’acquisizione sanante di un’area occupata senza titolo: il Comune di Foggia riconosce un debito dopo una sentenza del TAR

Debito fuori bilancio da 177mila euro: il Comune acquisisce area per impianti sportivi

Palazzo di Città di Foggia - Fonte Immagine: comune.foggia.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
22 Aprile 2026
Foggia // Politica //

Il Comune di Foggia ha approvato il riconoscimento di un debito fuori bilancio da 177.137 euro per regolarizzare una vicenda urbanistica risalente negli anni. La decisione riguarda l’acquisizione di un’area utilizzata per realizzare una palestra e un campo da basket annessi a un istituto scolastico.

La procedura si è resa necessaria dopo un contenzioso avviato dalla società proprietaria, che aveva contestato l’occupazione dell’area avvenuta senza un valido titolo. Il TAR Puglia ha quindi ordinato all’Ente di provvedere, nominando anche un commissario ad acta in caso di inerzia.

Per risolvere la situazione, l’Amministrazione ha scelto la strada dell’acquisizione sanante prevista dall’articolo 42-bis del Testo unico sugli espropri, che consente di acquisire un bene al patrimonio pubblico riconoscendo un indennizzo al proprietario.

L’area, di circa 4.771 metri quadrati, è da anni destinata a uso pubblico e ospita strutture sportive utilizzate per attività scolastiche. Secondo gli atti, la trasformazione del suolo è ormai irreversibile e la restituzione comporterebbe costi elevati, rendendo l’acquisizione la soluzione più conveniente per l’interesse pubblico.

Il Collegio dei Revisori ha confermato la legittimità dell’operazione, evidenziando come il debito rientri nelle fattispecie previste dalla normativa sui debiti fuori bilancio.

Il provvedimento chiude una vicenda amministrativa complessa, riportando la situazione all’interno della legalità contabile e patrimoniale dell’Ente.

A cura di Giovanna Tambo.

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