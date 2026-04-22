Dalla poesia alla musica: la poetessa lucana Anna Felicetta Cosentino esordisce nel panorama discografico con il singolo «Anche nel freddo che ho trovato», disponibile sugli store digitali dal 10 aprile 2026. Un brano intimo e profondo, nato dalla trasformazione in musica di una poesia dedicata al padre scomparso, figura centrale nella vita e nella produzione artistica dell’autrice.

Il progetto prende forma a Lagonegro, negli studi della T.S.A. Total Sounding Area, e rappresenta un incontro di eccellenze della scena musicale lucana. Per questo passaggio dalla parola scritta alla canzone, Cosentino si è affidata alla cantautrice Unaderosa, che ha curato la composizione del brano, e all’arrangiatore Antonio Deodati, professionista con oltre 25 anni di esperienza internazionale, autore delle sonorità che accompagnano il testo.

Il risultato è un lavoro capace di unire intensità poetica e profondità musicale, dove la voce e gli arrangiamenti contribuiscono a restituire il senso di un’assenza trasformata in presenza emotiva costante. Il videoclip ufficiale, pubblicato in contemporanea sul canale YouTube dell’etichetta, è stato realizzato dagli stessi Unaderosa e Deodati, traducendo in immagini il mondo interiore dell’autrice.

Originaria di Lauria (PZ), Anna Felicetta Cosentino è una poetessa autodidatta che ha fatto della scrittura uno strumento per trasformare memoria e dolore in bellezza. La figura del padre, scomparso prematuramente, attraversa gran parte della sua produzione, tra cui la raccolta «La mia Promessa, Papà», mentre è in preparazione un nuovo volume dal titolo «La Voce della Montagna».

Nel corso degli anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi letterari nazionali, distinguendosi per la sincerità del linguaggio e la forza evocativa delle sue immagini poetiche. Tra i premi ricevuti figurano il Concorso poesia d’amore San Valentino, il Premio Nazionale “Poeti a Corte”, il Concorso di Poesia Amicizia e Amore, il Concorso Nazionale di Narrativa breve e il festival letterario “La magia del Natale”.

Con questo debutto musicale, Cosentino amplia il proprio percorso artistico, portando la sua poetica in una nuova dimensione espressiva, capace di unire parola e suono in un racconto intimo e universale.