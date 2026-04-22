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Home // Attualità // Debutto musicale per Anna Felicetta Cosentino con «Anche nel freddo che ho trovato»

ANNA COSENTINO Debutto musicale per Anna Felicetta Cosentino con «Anche nel freddo che ho trovato»

Un brano intimo e profondo, nato dalla trasformazione in musica di una poesia dedicata al padre scomparso, figura centrale nella sua vita

Debutto musicale per Anna Felicetta Cosentino con «Anche nel freddo che ho trovato»

Debutto musicale per Anna Felicetta Cosentino con «Anche nel freddo che ho trovato»

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Aprile 2026
Attualità // Musica //

Dalla poesia alla musica: la poetessa lucana Anna Felicetta Cosentino esordisce nel panorama discografico con il singolo «Anche nel freddo che ho trovato», disponibile sugli store digitali dal 10 aprile 2026. Un brano intimo e profondo, nato dalla trasformazione in musica di una poesia dedicata al padre scomparso, figura centrale nella vita e nella produzione artistica dell’autrice.

Il progetto prende forma a Lagonegro, negli studi della T.S.A. Total Sounding Area, e rappresenta un incontro di eccellenze della scena musicale lucana. Per questo passaggio dalla parola scritta alla canzone, Cosentino si è affidata alla cantautrice Unaderosa, che ha curato la composizione del brano, e all’arrangiatore Antonio Deodati, professionista con oltre 25 anni di esperienza internazionale, autore delle sonorità che accompagnano il testo.

Il risultato è un lavoro capace di unire intensità poetica e profondità musicale, dove la voce e gli arrangiamenti contribuiscono a restituire il senso di un’assenza trasformata in presenza emotiva costante. Il videoclip ufficiale, pubblicato in contemporanea sul canale YouTube dell’etichetta, è stato realizzato dagli stessi Unaderosa e Deodati, traducendo in immagini il mondo interiore dell’autrice.

Originaria di Lauria (PZ), Anna Felicetta Cosentino è una poetessa autodidatta che ha fatto della scrittura uno strumento per trasformare memoria e dolore in bellezza. La figura del padre, scomparso prematuramente, attraversa gran parte della sua produzione, tra cui la raccolta «La mia Promessa, Papà», mentre è in preparazione un nuovo volume dal titolo «La Voce della Montagna».

Nel corso degli anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi letterari nazionali, distinguendosi per la sincerità del linguaggio e la forza evocativa delle sue immagini poetiche. Tra i premi ricevuti figurano il Concorso poesia d’amore San Valentino, il Premio Nazionale “Poeti a Corte”, il Concorso di Poesia Amicizia e Amore, il Concorso Nazionale di Narrativa breve e il festival letterario “La magia del Natale”.

Con questo debutto musicale, Cosentino amplia il proprio percorso artistico, portando la sua poetica in una nuova dimensione espressiva, capace di unire parola e suono in un racconto intimo e universale.

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