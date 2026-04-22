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Home // Cronaca // Foggia, è guerra contro l’abbandono dei rifiuti. Aprile: “È finita la stagione della tolleranza”

APRILE TOLLERANZA Foggia, è guerra contro l’abbandono dei rifiuti. Aprile: “È finita la stagione della tolleranza”

Fototrappole attive sul territorio cittadino stanno già documentando comportamenti incivili e permettendo l’avvio dei primi procedimenti sanzionatori

Foggia, è guerra contro l’abbandono dei rifiuti. Aprile: "È finita la stagione della tolleranza"

Fototrappola a Foggia - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

A Foggia scatta una stretta decisa contro l’abbandono illecito dei rifiuti. Fototrappole attive sul territorio cittadino stanno già documentando comportamenti incivili e permettendo l’avvio dei primi procedimenti sanzionatori.

A comunicarlo è l’assessora all’Ambiente Lucia Aprile, che rilancia la linea dura dell’amministrazione:
Non sono immagini che vengono da una discarica abusiva. Vengono dalle strade di Foggia. Sacchi neri lasciati sui marciapiedi. Ingombranti buttati dove capita. Rifiuti di ogni tipo scaricati di notte, di nascosto, pensando che nessuno guardi”.

Le telecamere mobili sono già operative e collegate agli organi competenti. “Ma qualcuno guarda. Sempre. Le fototrappole sono attive, presidiate e trasmettono ogni immagine agli organi competenti. Non sono una minaccia: sono una certezza. I procedimenti sanzionatori sono già in corso. Le multe sono salate. E non ci fermeremo”, sottolinea Aprile.

L’assessora richiama anche il danno collettivo causato dai comportamenti scorretti: “Ogni sacco abbandonato lo paghiamo tutti. Ogni raccolta straordinaria, ogni intervento di pulizia urgente, ogni zona degradata che scoraggia chi vuole investire o semplicemente vivere bene in questa città, è un costo reale, che ricade sulle spalle di tutti i cittadini onesti. Di chi differenzia, di chi rispetta gli orari, di chi fa la propria parte”.

Il messaggio dell’amministrazione è netto: la fase della tolleranza è terminata. “È inaccettabile. Ed è finita la stagione della tolleranza. Chi abbandona rifiuti a Foggia verrà identificato e sanzionato. Chi usa la città come una discarica risponde davanti alla legge. Non esistono zone franche, non esistono orari sicuri, non esistono scuse. Foggia non è una discarica. E chi la tratta come tale non ha rispetto per questa città, per i suoi abitanti, per se stesso. Noi sì”, conclude Aprile.

Lo riporta foggiatoday.it.

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