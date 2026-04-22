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AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA Foggia, il legale Chionna chiede la proroga dell’amministrazione giudiziaria

La richiesta è un passaggio che si inserisce nel più ampio percorso di controllo e gestione avviato sulla società rossonera

Foggia, il legale Chionna chiede la proroga dell’amministrazione giudiziaria

Foggia, il legale Chionna chiede la proroga dell’amministrazione giudiziaria - Fonte Immagine: telesveva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Aprile 2026
Cronaca // Focus //

Il Calcio Foggia resta al centro di una fase delicata, tra vicende societarie e obiettivi sportivi ancora tutti da definire. Sul piano extracampo, il legale Chionna ha avanzato la richiesta di proroga dell’amministrazione giudiziaria, un passaggio che si inserisce nel più ampio percorso di controllo e gestione avviato sulla società rossonera.

La richiesta mira a garantire continuità nella gestione del club in un momento ancora considerato di transizione, con l’obiettivo di accompagnare il Foggia verso una stabilizzazione societaria definitiva, dopo mesi segnati da tensioni e riorganizzazioni interne.

Parallelamente, sul fronte sportivo, l’attenzione è tutta rivolta al campo. Il tecnico Barilari sta preparando la sfida contro la Salernitana, ultima gara della stagione regolare, con lo sguardo già proiettato alla possibile coda salvezza. La partita rappresenta un crocevia decisivo: il Foggia deve fare risultato e contemporaneamente monitorare le combinazioni dagli altri campi per alimentare le speranze di aggancio ai playout.

In uno scenario complesso, tra equilibri societari ancora da consolidare e una classifica che non concede margini di errore, il club rossonero si gioca una parte importante del proprio futuro immediato, dentro e fuori dal campo.

Lo riporta telesveva.it.

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