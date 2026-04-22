FOGGIA – “Sulle strisce pedonali si rischia la vita ogni giorno”. È la denuncia di un autista del trasporto pubblico locale, che accende i riflettori sui pericoli della viabilità cittadina e sui comportamenti scorretti degli automobilisti.

“Abbiamo l’obbligo di fermarci e dare precedenza ai pedoni – spiega – ma la larghezza dell’autobus riduce la visibilità. Chi arriva da dietro dovrebbe capire che se il mezzo è fermo c’è qualcuno che attraversa”. E invece, denuncia, “molti sorpassano senza pensarci, mettendo a rischio chi è sulle strisce”.

L’episodio più recente risale a ieri: “Un pedone ha rischiato di essere investito. L’auto ha frenato all’ultimo secondo, ma poteva finire molto peggio”. Una situazione pericolosa anche per chi è a bordo dei veicoli: “Dentro quelle macchine ci possono essere bambini, anziani o donne incinte. È un comportamento irresponsabile”.

Nel mirino anche la gestione della sosta davanti all’istituto Marcelline. “Capisco chi si ferma un minuto per accompagnare un figlio – precisa – ma lasciare l’auto e fermarsi a chiacchierare non è accettabile”.

Critiche poi alle transenne installate dall’amministrazione: “Non hanno risolto il problema, lo hanno solo spostato. Le auto ora si fermano prima, spesso sui marciapiedi, creando difficoltà soprattutto agli autobus”. In alcuni casi, racconta, “siamo costretti a salire con le ruote sui marciapiedi per riuscire a passare”.

Infine, una proposta: “Spostare il mercato del venerdì in piazza Cavour”. Secondo l’autista, sarebbe “un modo per valorizzare il lavoro degli ambulanti, che fanno grandi sacrifici ogni giorno”.

Una scelta che avrebbe anche un valore simbolico: “Piazza Cavour rappresenta la storia e la rinascita della città. Sarebbe giusto dare spazio lì a chi lavora duramente e contribuisce alla vita economica locale”.

Una denuncia che diventa anche appello: “Serve più rispetto delle regole e più attenzione. Così non si può continuare”.

A cura di Giovanna Tambo.