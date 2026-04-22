In segno di rispetto per il lutto cittadino, la cerimonia di posa delle Pietre d’Inciampo a Foggia è stata rinviata a venerdì 24 aprile 2026 alle ore 10:30, mantenendo lo stesso programma originario. L’iniziativa rappresenta un importante momento di memoria collettiva e riflessione storica dedicato ai cittadini foggiani deportati nei lager nazisti.

L’evento è promosso dall’ANPI – Comitato provinciale di Foggia, con il patrocinio del Comune di Foggia e la collaborazione dell’ANRP e dell’Archivio di Stato di Foggia. Al centro della commemorazione vi sono gli otto cittadini foggiani internati militari italiani (IMI), deportati dopo l’8 settembre 1943 per aver rifiutato l’adesione alla Repubblica Sociale Italiana e successivamente morti nei campi di concentramento nazisti.

Le Pietre d’Inciampo, ideate dall’artista tedesco Gunter Demnig, sono piccole targhe in ottone inserite nel tessuto urbano per ricordare le vittime della deportazione nazifascista. Segni discreti ma profondi che hanno l’obiettivo di interrompere la quotidianità e riportare alla luce nomi, storie e identità dimenticate.

Gli IMI italiani furono oltre 600.000, privati dello status di prigionieri di guerra e costretti ai lavori forzati in condizioni disumane. Migliaia di loro non fecero ritorno, lasciando dietro di sé un’eredità di sofferenza e memoria ancora oggi centrale nella storia del Paese.

La cerimonia si svolgerà davanti al Municipio di Foggia, simbolo della vita istituzionale cittadina, e sarà seguita da un incontro pubblico nella Sala del Consiglio Comunale, con gli interventi di Michele Galante, presidente ANPI Foggia, dello storico Saverio Russo e di Potito Genova, consigliere nazionale ANRP.

Nel sottolineare il significato dell’iniziativa, l’ANPI evidenzia come le Pietre d’Inciampo rappresentino un modo concreto per riportare alla luce le storie individuali cancellate dalla deportazione, trasformando lo spazio urbano in un luogo di memoria attiva.

“Un gesto che restituisce dignità alla memoria”, è il senso che accompagna l’intero progetto, inserito in un più ampio percorso di educazione civile e storica rivolto alla comunità foggiana.