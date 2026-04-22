Si è concluso con tre condanne per complessivi 7 anni e 2 mesi il procedimento a carico di tre minorenni foggiani accusati di tentata rapina di una collanina d’oro e violenta aggressione ai danni di due giovani. I fatti risalgono al 10 maggio 2025, quando, in pieno pomeriggio, in piazza Cavour, si consumò un episodio di brutale violenza urbana.

Secondo quanto ricostruito, uno dei ragazzi avrebbe tentato di strappare una collanina a un giovane, dando origine a una colluttazione. Nel tentativo di difendere l’amico, un secondo ragazzo è stato a sua volta aggredito e picchiato con violenza, riportando fratture alla mandibola e all’orbita oculare, con una prognosi di circa un mese.

A distanza di sei mesi, l’8 novembre, la squadra mobile eseguì le misure cautelari disposte dal gip del Tribunale per i minori di Bari: due arresti in istituto penale minorile e un collocamento in comunità. Nel procedimento risultano coinvolti anche due maggiorenni, denunciati a piede libero e la cui posizione è ancora al vaglio della Procura.

Il gup del Tribunale per i minorenni Francesca Stilla, al termine del giudizio abbreviato, ha inflitto 2 anni e 4 mesi a due imputati di 15 anni e 2 anni e 6 mesi al terzo, di 17 anni, accogliendo in parte le richieste dell’accusa, che aveva sollecitato pene identiche per tutti.

La difesa aveva chiesto l’assoluzione per uno dei quindicenni e la riqualificazione del reato in tentata rapina, richiesta poi accolta dal giudice. È stata invece rigettata la richiesta di messa alla prova.

Restano in carcere due dei minorenni, mentre il terzo si trova in comunità. Quest’ultimo è anche coinvolto in un altro procedimento per una aggressione avvenuta nella zona della movida nel settembre 2025.

Determinanti per l’indagine sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno permesso l’identificazione del gruppo. Nel provvedimento cautelare il gip aveva sottolineato la gravità del fenomeno, evidenziando il rischio sociale legato a episodi di questo tipo e parlando di giovanissimi “totalmente fuori controllo e privi di freni inibitori”.

Dalle testimonianze delle vittime emerge la dinamica dell’aggressione: un tentativo di perquisizione improvvisata, la sottrazione della collanina e il successivo pestaggio ai danni di chi era intervenuto per difendere l’amico, colpito ripetutamente fino a cadere a terra e perdere i sensi.

Un episodio che, secondo gli inquirenti, conferma il carattere particolarmente violento dell’azione e la pericolosità del gruppo coinvolto.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.