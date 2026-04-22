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ANFITEATRO FORTEZZA Lucera, ecco la commissione per il partenariato su Anfiteatro Augusteo e Fortezza Svevo-Angioina

Il Comune avvia una fase decisiva per la valorizzazione dei principali beni culturali cittadini: ufficializzata la commissione che valuterà le proposte per il partenariato speciale pubblico-privato

Lucera, ecco la commissione per il partenariato su Anfiteatro Augusteo e Fortezza Svevo-Angioina

Anfiteatro Augusteo di Lucera - Fonte Immagine: cultura.gov.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
22 Aprile 2026
cronaca // Foggia //

Il Comune di Lucera compie un passo concreto verso la valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale. Con determinazione dirigenziale n. 72 del 17 aprile 2026, è stata ufficialmente nominata la commissione di valutazione incaricata di esaminare le candidature relative all’avviso pubblico comparativo finalizzato all’individuazione di un partner privato.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Partenariato Speciale Pubblico-Privato (PSPP), previsto dall’articolo 134 del decreto legislativo n. 36 del 2023, uno strumento normativo che consente alle amministrazioni di collaborare con soggetti privati per la gestione e la valorizzazione dei beni culturali. Nel caso specifico, il progetto riguarda due simboli identitari della città: l’Anfiteatro Augusteo e la Fortezza Svevo-Angioina.

L’obiettivo dell’ente è quello di attivare un modello gestionale innovativo, capace di coniugare tutela, fruizione e sviluppo turistico. La scelta di ricorrere a un partenariato pubblico-privato risponde infatti alla necessità di attrarre competenze, risorse e progettualità in grado di rilanciare siti di grande valore storico, ma spesso sottoutilizzati.

La determinazione richiama il quadro normativo di riferimento, che include, tra gli altri, il Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), il Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004) e la legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990). Viene inoltre evidenziata la coerenza dell’intervento con gli strumenti di programmazione dell’ente, in particolare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028.

La commissione nominata avrà il compito di valutare le proposte pervenute sulla base dei criteri stabiliti dall’avviso pubblico, verificando la qualità progettuale, la sostenibilità economica e la capacità di valorizzazione dei siti interessati. Un passaggio tecnico ma decisivo, che determinerà la scelta del soggetto partner con cui il Comune avvierà il percorso di collaborazione.

L’atto prevede anche l’impegno di spesa necessario al funzionamento della commissione, a conferma della volontà dell’amministrazione di procedere con rapidità e concretezza verso la definizione del partenariato.

Con questa iniziativa, Lucera punta a rafforzare il proprio ruolo nel panorama culturale regionale, valorizzando due complessi monumentali di straordinaria rilevanza storica e architettonica. L’Anfiteatro Augusteo, testimonianza dell’epoca romana, e la Fortezza Svevo-Angioina, simbolo della stratificazione medievale della città, rappresentano infatti un patrimonio di grande attrattività, ancora in parte inespresso.

A cura di Giovanna Tambo.

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