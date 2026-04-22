MANFREDONIA, 22 aprile 2026 – Nuovo intervento delle Guardie Ambientali Italiane sul territorio, dove nel Tratturo Bissanti sono state rinvenute circa 5 tonnellate di poliuretano espanso rigido, materiale utilizzato per l’isolamento industriale. Un episodio che, secondo gli operatori, non rappresenta un caso isolato ma l’ennesimo segnale di un fenomeno strutturato di abbandono illecito di rifiuti.

Secondo quanto spiegato dalle Guardie Ambientali, la dinamica alla base di questi episodi seguirebbe uno schema ricorrente: lavori commissionati a ditte regolari, costi di smaltimento inizialmente previsti, ma successiva scelta di evitare le procedure corrette per risparmiare, con il risultato finale di un abbandono incontrollato nell’ambiente.

A denunciare con fermezza la situazione è Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane: “Abbandono di rifiuti: non è casuale, è un sistema che va rotto”.

Manzella evidenzia come il problema sia alimentato da una serie di criticità strutturali: controlli insufficienti, percezione di impunità, mancanza di tracciabilità della filiera dei rifiuti e presenza di soggetti non autorizzati, spesso definiti “ditte fantasma”. Tutti elementi che, secondo gli operatori, favoriscono il proliferare degli sversamenti illegali.

Le Guardie Ambientali lanciano quindi un appello alle istituzioni chiedendo più controlli mirati e costanti, tracciabilità effettiva dei rifiuti, verifiche rigorose sulle aziende che gestiscono lo smaltimento e sanzioni rapide ed efficaci.

Un richiamo viene rivolto anche ai cittadini, invitati a non affidarsi a soggetti non autorizzati: il risparmio immediato può tradursi in un danno ambientale e sanitario a lungo termine per l’intera comunità.

Per Manzella, ogni episodio di abbandono non è solo un reato ambientale, ma il risultato di una catena di responsabilità da interrompere con interventi concreti e sistematici. Le Guardie Ambientali assicurano che continueranno attività di vigilanza, controllo e denuncia sul territorio.

Lo riporta su Facebook, Guardie Ambientali Italiane sede Regionale di Manfredonia.