Manfredonia, rifiuti abbandonati in Piazza delle Rose: intervento di Polizia Locale e ASE

Intervento deciso ieri mattina a Manfredonia, in Piazza delle Rose, dove l’abbandono indiscriminato di rifiuti aveva compromesso il decoro di uno degli spazi pubblici della città.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, insieme agli operatori di ASE S.p.A., che hanno provveduto alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell’area. Durante le operazioni è stato inoltre individuato uno dei presunti responsabili dell’illecito.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, una pratica che incide negativamente sull’ambiente urbano e sulla vivibilità cittadina, generando disagi e costi a carico dell’intera collettività.

Dall’Amministrazione arriva un segnale chiaro: i controlli proseguiranno senza sosta con l’obiettivo di contrastare comportamenti incivili e risalire a eventuali ulteriori responsabili. Per i trasgressori sono previste sanzioni secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Un ringraziamento è stato rivolto agli agenti della Polizia Locale e agli operatori di ASE S.p.A. per la tempestività e l’efficacia dell’intervento.