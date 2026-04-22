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INTERVENTO Manfredonia, rifiuti abbandonati in Piazza delle Rose: intervento di Polizia Locale e ASE

I controlli proseguiranno senza sosta con l’obiettivo di contrastare comportamenti incivili e risalire a eventuali ulteriori responsabili

Manfredonia, rifiuti abbandonati in Piazza delle Rose: intervento di Polizia Locale e ASE

Manfredonia, rifiuti abbandonati in Piazza delle Rose: intervento di Polizia Locale e ASE

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

Intervento deciso ieri mattina a Manfredonia, in Piazza delle Rose, dove l’abbandono indiscriminato di rifiuti aveva compromesso il decoro di uno degli spazi pubblici della città.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, insieme agli operatori di ASE S.p.A., che hanno provveduto alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell’area. Durante le operazioni è stato inoltre individuato uno dei presunti responsabili dell’illecito.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, una pratica che incide negativamente sull’ambiente urbano e sulla vivibilità cittadina, generando disagi e costi a carico dell’intera collettività.

Dall’Amministrazione arriva un segnale chiaro: i controlli proseguiranno senza sosta con l’obiettivo di contrastare comportamenti incivili e risalire a eventuali ulteriori responsabili. Per i trasgressori sono previste sanzioni secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Un ringraziamento è stato rivolto agli agenti della Polizia Locale e agli operatori di ASE S.p.A. per la tempestività e l’efficacia dell’intervento.

2 commenti su "Manfredonia, rifiuti abbandonati in Piazza delle Rose: intervento di Polizia Locale e ASE"

  1. Non è l’unica zona dove c’è un abbandono indiscriminato di rifiuti (alla faccia della differenziata fatta dai cittadini civili)…. avviene anche in molte strade del quartiere Croce dove però l’ASE li rimuove QUOTIDIANAMENTE senza battere ciglio!!!

    Angolo via Daunia con via Minniti per esempio: montagne di buste di immondizia abbandonate di sera e ritirate SISTEMATICAMENTE il giorno dopo dagli operatori ASE!! E’ VERGOGNOSO!!!

  2. Nel mercatino Croce (stranamente sprovvisto di telecamere) ci sono bestie che durante le attività di vendita di alimentari, depositano buste e bustoni di monnezza! Neanche nelle zone più remote e incivili del pianeta succede roba del genere!

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